台北異國水燈節送走厄運 東南亞繪本看見多元文化

台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）充滿異國浪漫色彩的水燈節，今（17）日在松山錫口碼頭/彩虹橋畔登場，今年5大特色主題，包括水燈DIY、異國美食體驗、多元文化闖關遊戲、東南亞行動書屋及特色藝文表演等，台北市長柯文哲表示，期望透過這樣的活動，讓臺北市跟東南亞國家有更多的文化交流。

東南亞許多國家都有放水燈的習俗，在越南，人們放水燈祈求未來平安健康，而在泰國，農民放水燈來感謝河神帶來充沛水源，情侶們也會一起放水燈，希望愛情長長久久。

臺北市第3年辦理水燈節，今年加入了更多創意，希望市民透過放水燈、美食品嚐、文化闖關、東南亞圖書分享，感受水燈的美好意涵。

今年的水燈DIY設計2款造型，越南傳統造型水燈及星星造型水燈各有特色，親子家庭或情侶可以相約一起動手作水燈，寫下自己的心願，黃昏時帶到錫口碼頭施放，今年特別採用竹勺盛裝水燈方式，讓市民朋友可以親手將乘載願望的水燈送至河中。

充滿異國情懷的美食體驗，要和大家分享甜蜜的越南夫妻糕、酸酸甜甜的泰國山竹水、可口好吃的緬甸炸豆粉，還精心打造越南粉紅教堂、泰國鐵道市場和緬甸仰光市場的街景，並邀請新移民朋友教大家講越南、緬甸、泰國招呼語，希望能讓民眾宛如置身國外，享受美食之餘又能學習實用問候語，更加認識多元文化。

今年水燈節特地邀請貓哥(林群)開著他的蘇格貓底粉紅貓咪書車，裝載他親自從國外挑選、帶回臺灣的東南亞繪本及書籍來到水岸邊，用故事書彩繪繽紛的南洋國度，讓大家沉浸東南亞多彩多姿的文字世界。

柯文哲表示，台灣是一個移民社會，台北更是移民社會中的移民城市，移民來自台灣各地及國外，希望在這個移民城市裡，大家因為生活在一起，透過彼此的文化交流，讓台北市的文化更加多元。