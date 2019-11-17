林志玲今出嫁堅持古俗 台南市政府封街以待

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）林志玲與日本天團「放浪兄弟」Akira今年6月宣佈結婚喜訊，預計今（17）日下午3點半在「全台吳氏大宗祠」舉行婚前出閣儀式，之後在台南市立美術館正式舉行婚禮。

2人婚禮引發時尚及娛樂圈極大話題，台南市政府考量交通，宣佈下午4點起擴大封街，確保婚禮順利舉行。

由於台南是林志玲父母故鄉，林志玲想讓罹患阿茲海默症的母親吳慈美重溫過去幸福回憶，也想藉此與父母創造共同回憶，故選在婚禮前先到「全台吳姓大宗祠」祭拜，因為這是林媽媽長大的地方。

林志玲遵從傳統習俗，在祭拜過後，將進行南部傳統的「吃新娘茶」奉茶儀式，邀請母親娘家親友參加。

蔡康永將擔任儀式主持人，《ETtoday》報導，蔡康永表示，這是第一次主持新娘奉茶等儀式，覺得欣喜與期待，他祝福林志玲「在演藝工作的花團錦簇之後，願她好好享受兩人世界的親密幸福。如同映射星光的寧靜小湖。」

2人在儀式結束後將直接前往台南市立美術館1館準備，婚宴於下午6點舉行，秉持林志玲一貫低調做法，僅席開12桌，圈內好友包括蔡康永、小S夫妻、凱渥恩師洪偉明、邱瓈寬都將出席。

《中央社》報導，婚宴會場選在美術1館的廊道上，不在古蹟本體內，無損壞古蹟疑慮，這也是台南市立美術館首次做節作為婚禮用途。

林志玲與Akira喜帖封面，2人滿滿藏不住的幸福（圖/ 中央社）