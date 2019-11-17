美官方證實：南加州校園槍擊案　16歲亞裔主嫌不治身亡

(台灣英文新聞／張晏齊 綜合外電報導) 發生在美國南加州槍擊案之16歲主嫌，在開槍射殺兩位同學並造成其他三名學生受傷後，企圖自殺未果送醫，不過到了16日，官方證實主嫌已不治身亡。

根據洛杉磯郡保安署的消息指出(Los Angeles County Sheriff's Department)，就讀美國南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）索古斯高中（Saugus High School）的高三犯嫌已於本週五身亡。

這名少年的犯意目前仍是謎團。本週四，他在他的生日當天於學校展開槍擊屠殺，並用最後一顆子彈瞄準自己的頭部。

洛杉磯郡保安官艾力克斯.委拉瑞瓦(Alex Villanueva) 向CNN表示：「這真的令人出乎意料，身邊所有認識他的人都感到錯愕。」「在犯嫌身上找不到太多疑點。他並不孤僻，沒有社交問題，他也參與學生活動，在校還是一位運動員。」

調查員正在從他的社群媒體還有背景尋找更多線索，他的父親於2017年死於自然因素，之後便與母親同住。

此外，保安官指出受害人與犯嫌並沒有特殊關連，「受害人只是當時剛好在他身邊的人，他並沒有特別的攻擊對象。」

根據官方消息，當天在課堂準備開始前，槍手走進校園中庭，從後背包拿出一把45英吋自動手槍，開槍攻擊身旁的人後，再把槍口對準自己。保安官補充：「短短16秒內，一切就結束了。」

索古斯高中數週前才執行槍擊演習，但沒想到短短幾週後學生們就必須接受真實考驗。

根據CNN統計，今年為止的46週裡，共有44件的校園槍擊案，包括蓄意犯案以及槍枝走火，平均每週就有一件發生，總共帶走13條人命與數十人輕重傷。

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