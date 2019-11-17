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美官方證實：南加州校園槍擊案　16歲亞裔主嫌不治身亡

光是在今年，美國已上演44起校園槍擊案，平均每週就有一件發生

By 張晏齊, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/17 14:00
美國南加州聖塔克拉利塔市索古斯高中學生在槍擊案後舉行守夜祈禱，悼念受難學生。（圖片來源：美聯社）

美國南加州聖塔克拉利塔市索古斯高中學生在槍擊案後舉行守夜祈禱，悼念受難學生。（圖片來源：美聯社）

(台灣英文新聞／張晏齊　綜合外電報導) 發生在美國南加州槍擊案之16歲主嫌，在開槍射殺兩位同學並造成其他三名學生受傷後，企圖自殺未果送醫，不過到了16日，官方證實主嫌已不治身亡。

根據洛杉磯郡保安署的消息指出(Los Angeles County Sheriff's Department)，就讀美國南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）索古斯高中（Saugus High School）的高三犯嫌已於本週五身亡。

這名少年的犯意目前仍是謎團。本週四，他在他的生日當天於學校展開槍擊屠殺，並用最後一顆子彈瞄準自己的頭部。

洛杉磯郡保安官艾力克斯.委拉瑞瓦(Alex Villanueva)　向CNN表示：「這真的令人出乎意料，身邊所有認識他的人都感到錯愕。」「在犯嫌身上找不到太多疑點。他並不孤僻，沒有社交問題，他也參與學生活動，在校還是一位運動員。」

調查員正在從他的社群媒體還有背景尋找更多線索，他的父親於2017年死於自然因素，之後便與母親同住。

此外，保安官指出受害人與犯嫌並沒有特殊關連，「受害人只是當時剛好在他身邊的人，他並沒有特別的攻擊對象。」

根據官方消息，當天在課堂準備開始前，槍手走進校園中庭，從後背包拿出一把45英吋自動手槍，開槍攻擊身旁的人後，再把槍口對準自己。保安官補充：「短短16秒內，一切就結束了。」

索古斯高中數週前才執行槍擊演習，但沒想到短短幾週後學生們就必須接受真實考驗。

根據CNN統計，今年為止的46週裡，共有44件的校園槍擊案，包括蓄意犯案以及槍枝走火，平均每週就有一件發生，總共帶走13條人命與數十人輕重傷。

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校園槍擊

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