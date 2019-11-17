網傳選務人員遭撤換 中選會：假訊息已觸犯刑法

中選會今天表示，近日網路謠傳選務人員被撤換，捏造及轉傳此類假訊息，已經涉及侮辱公署，須負起刑事責任；民眾遇有不實訊息時，請勿再次傳播，更不可任意捏造不實訊息。

近日網路上轉貼文章，自稱「大安區古亭國小選務人員」者指稱，已說好由去年九合一選務人員原班人馬擔任明年大選的選務人員，但無預警遭撤換，有作票疑慮。

中央選舉委員會副主委陳朝建今天表示，完全沒有這樣的事情，2020大選的選務人員，監察員依法由各組候選人推薦，其他選務人員已於10月底完成招募，包括公教人員及對外公開招募非公教的民眾。招募率含預備員在內，為100%。

陳朝建說，這段期間繼續加強選務人員的儲訓，也進行各地模擬與計票演練，預定在投票日當天晚間10時前完成開票作業。

中選會表示，這類捏造、轉傳或散布選務不實訊息，均影響選舉投票秩序，將造成投票訊息錯誤，以及影響中選會的名譽及公信力，涉及觸犯刑法第140條。

中選會說，對於此類不實訊息，已有事證者會函送刑事警察局查緝假訊息專案小組依法處理。捏造或轉傳不實訊息，不僅造成社會秩序恐慌不安，也有侮辱公署罪或加重誹謗罪之虞，輕則將依社會秩序維護法規定處以行政罰鍰，重則觸犯各項刑事法律也須負起刑事責任。