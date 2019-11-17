美國「馬蓋仙」領梅花卡 臺灣電動車換電系統幕後推手

在臺灣發明了快速充、放電的換電系統，除了馬力更強、跑得更快之外，達成可依照使用人數、電池效率更靈活調整，讓Gogoro電動機車充電站普及全臺，國人可享受方便又廉價的乾淨環保電能，他是關鍵靈魂人物，Gogoro能源系統總工程師-美國籍的方德良(Daniel Robert Vickery)，以高級專業人才的條件審核通過獲頒外僑永久居留證梅花卡的原因。

移民署臺北市服務站今日辦理授卡儀式，肯定並感謝方德良對臺灣電動機車產業的貢獻及努力。方德良表示，臺灣是他希望永久居住及發展長才的地方，獲頒梅花卡對他來說不僅對他專業的肯定，同時更是完成他可以在臺灣長久居留的夢想。

方德良於1988年出生於美國麻塞諸塞州，從小就對電機充滿興趣，如同美國影集主角「馬蓋仙」一般，喜歡發明及改造各式各樣器具，後來以優異成績取得麻省理工學院(MIT)的電子工程及電算科學之工程碩士學位後，即在美國加州的科技創意園區矽谷工作，在全球知名的甲骨文(Oracle)公司，負責設計能源系統。

方德良期許自己以環保能源的概念，能造出更貼近使用者需求，更有溫度的產品，而不僅是只會遵照規格生產的工程師，2013年他決定離開矽谷轉往友人在香港的新創公司工作，之後更在香港多家新創公司擔任工程師、科技顧問，設計出不用煤炭或瓦斯就能烹煮炒菜的太陽能炊具，行銷偏遠地區居民使用。

2014年他來臺展開新生活!原因是因為認識了臺灣女友、現在的太太，深受臺灣自由、民主的氛圍及和善、安全的環境吸引。2015年正值政府獎勵節能環保產業，Gogoro也正式於信義區開設大型展示間，他在此巧遇Gogoro創辦人暨執行長，以驚人的電池設計概念令人印象深刻，沒多久他就被邀請面試，成為該團隊的電機工程師。

方德良表示，他來Gogoro至今4年多，從電機工程師協理升至能源系統工程師，帶領團隊60人，全力研發電力系統如何能依使用者的眾多人數，做快速放電、充電與置換電池的充電站服務，現在的電池控制系統已經能滿足臺灣國人需求，也因此Gogoro電動機車越來越普及化。

方德良指出，熱愛臺灣的他，已經登過玉山主峰，自己也常騎著Gogoro穿梭在這片土地上，貼近在地民情文化，也在臺灣招募、培養新生代能源工程師，建構更安全、快速、節能、環保的電池系統，畢竟地球只有一個，舊能源會枯竭，人類有保護地球使其永續的責任。

臺北市服務站蘇慧雯主任表示，政府為吸引像方德良這樣的專業人才，於「入出國及移民法」訂有梅花卡之申請規定，經審核通過符合規定的外國籍專業人才，不須居留滿5年即可提出申請，另外近年「國籍法」及「外國專業人才延攬及僱用法」的修訂，對我國具有特殊貢獻或具我國所需高級專業的外國人，可以在不放棄原國籍的情況下取得我國國籍。而高級專業人才梅花卡持卡人，亦不受每年居住滿183天的限制，希望透過法規鬆綁，吸引更多像方德良一樣有專業技術的優秀人才來臺居留。(轉載自新住民全球新聞網)