香港解放軍首度出動「清理路障」　民主派: 危險信號、憂擦槍走火

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）一批解放軍駐香港部隊官兵，今(16) 日下午現身九龍塘浸會大學聯福道周邊馬路，沿路清理「反送中」示威者設下的磚頭、鐵柵欄等路障，並呼籲香港記者不要採訪，一起協助清障。

香港警方今天傍晚也宣布，全港各區道路交通已逐步恢復正常。

連日來由於民眾發起「三罷」行動，多區交通處於半癱瘓狀態，香港中文大學對面一段吐露港公路被堵超過兩天，紅磡海底隧道收費亭也多次遭縱火。

香港政府今(16)日中午12時許表示，警方與其他政府部門已完成清理吐露港路面玻璃碎等雜物，交通全面恢復，吐露港公路南北行全部行車線已經開通。紅磡海底隧道（雙向）則仍未開通，相關巴士路線未能提供服務。

台灣中央社報導，根據官方香港電台的直播畫面，這批清除路障的解放軍官兵下午約4時左右，穿著輕便短袖軍汗衫與短褲，從軍營內列隊跑步出來清除路障；其中一名指揮者向記者表示，清除路障目的是「止暴制亂」，發揮正能量。

（咦?這話小編覺得好熟悉?) 話說11月14日，中國國家主席習近平在巴西出席金磚國家領導人會晤時，就香港局勢首度表態時就說

「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。

今天現場有香港記者詢問解放軍，清除路障是否獲得有關方面批准？但這名指揮者沒有答覆。

中央社稱，從直播畫面看，這批解放軍官兵行動迅速，除徒手搬走馬路上大批磚塊、掃除雜物，還準備了尖嘴鉗剪斷綑綁鐵柵欄的束帶；現場有市民鼓掌支持，也有消防員從旁協助。

報導指出，這是「反送中」運動爆發以來，首次有解放軍協助清理路障。而在清障期間，附近沒有「反送中」黑衣示威者出現，但有10多名鎮暴警察在現場戒備。

不過另一方面，解放軍出動清理「反送中」示威者設下的路障，也令人質疑是否違反基本法與駐軍法。

16日下午在九龍塘浸大附近清理路障的解放軍官兵接受媒體訪問時，聲稱是自發清理路障，並表示此舉是發揮正能量，止暴制亂。

對於解放軍協助清除路障，香港明報16日引述民主黨副主席尹兆堅表示，這是令人擔心的信號，擔心擦槍走火。他說，雖然解放軍只是出來清路障，但始終是執勤，「一國兩制」被逐漸侵蝕。

中央社指出，這並非駐港解放軍首次在港協助清障。2018年10月，強颱「山竹」侵襲香港，吹倒大量樹木，由於數量過多，當局一直未能清理。

當年10月13日，解放軍駐港部隊人員就前往多個郊野公園清理倒塌樹木，更用工具鋸斷樹木。

香港泛民主派立法會議員朱凱廸當年曾就此向港府官員提出質詢，質疑駐港部隊是否違法。

朱凱廸當時指出，根據解放軍「駐軍法」第14條，經特別行政區政府請求、中央政府批准，解放軍才能參與救災，認為解放軍當日不請自來，不知是否已違反駐軍法。

朱凱廸又指，駐軍法第19條列明駐港解放軍要遵守香港法律，根據香港附屬法例，除非漁護署署長批准，否則不可在郊野公園內切割或摘除植物。他質疑解放軍是否違法，若屬實，政府會如何解決。

據報導，漁護署方面當時回覆稱，不同團體及義工在署方安排下，或在通知署方後到郊野公園協助清理倒塌樹木及枯枝等，而漁護署早前曾接獲北京中央駐港聯絡辦公室通知，表示當天會安排「義工」到郊野公園進行清理工作

政制及內地事務局局長聶德權，當時則沒有正面回答質詢，只說有信心駐港解放軍嚴格遵守駐軍法和「一國兩制」，又表示特區政府在颱風過後，沒要求駐軍協助。

他說，知道舉辦清除塌樹的機構曾與漁護署溝通，並指有關機構在活動安排上要遵守法律。