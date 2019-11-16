平安「龜」來安心長大 新住民及其子女海外生態旅程

內政部移民署辦理「新住民及其子女海外培力計畫」迄今已邁入第5年，協助就讀國小5年級以上的新住民子女依其所擬定的計畫返回新住民家長母國體驗家鄉生活，不僅增進新住民及其子女對原生家庭的連結，也使其了解自身語言優勢，提升國際視野，迄今參加人數超過1千人。

今年獲選者黃家融同學，目前就讀高雄市立左營國民中學一年級，媽媽黃淨植女士是來自馬來西亞的新住民。家融從小便對動物有深厚的興趣，也常關注生態保育的相關活動訊息。在偶然一次演講中聽到同學分享馬來貘和綠蠵龜，吸引他想要進一步瞭解烏龜的相關知識。

為在馬來西亞能對烏龜的生態體系有完整認識，家融在出發前也做了充分的準備。他與媽媽先到臺灣有名的海龜覓食地小琉球觀察綠蠵龜，並閱覽海龜保育的書面及影像資料、蒐集海龜剪報及參加環境保育的相關活動；也與馬來西亞烏龜保育協會（Turtle Conservation Society of Malaysia）創辦人曾碧玉博士聯繫，希望回馬來西亞期間能至協會參訪，以瞭解馬來西亞在河龜的生態保育方式。

家融表示這趟馬來西亞生態之旅讓他收穫滿滿，除了親身體驗河龜野放，也觀察到烏龜產卵和孵化的過程，並到Pantai Mak Nik海邊淨灘。他也與外公外婆分享與烏龜有關的臺灣文化，如元宵節時象徵乞求平安的「乞龜文化」、製作傳統小點「紅片龜」和「紅龜糕」。最後更發揮創意，利用在馬來西亞期間學會的單字手繪「馬華動物字典」及「馬來西亞原生種動物繪本」，回國後與同學分享，傳遞減塑愛地球的觀念。家融本趟生態探索之旅不僅達成文化交流的目的，也豐富自己的知識，回國後的成果報告更獲得評審青睞，獲選成果報告優選，由陳宗彥政務次長在成果發表會上頒發新臺幣5,000元禮券。

移民署指出海外培力計畫提供新住民及其子女回鄉探索的機會，迄今已有979人參與，成功搭起新住民母國與臺灣的文化橋樑。明（109）年計畫將持續辦理，寒假梯次將於108年11月25日（星期一）報名截止，暑假梯次預計自109年2月中旬開始報名，歡迎民眾踴躍參加。（新聞轉載自新住民全球新聞網）