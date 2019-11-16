滅火器新歌「雙城記」 詞神林夕跨刀譜出撐香港血淚

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）關注時事不遺餘力的台灣「滅火器」搖滾樂團，近日推出了最新力作「雙城記City of Sadness」，請來香港歌詞之神林夕填詞，原是描述228事件的作品，不料卻也與香港連月來的示威產生共鳴，以「漂白了城市的淚／煙霧不必再催」，唱出港人的悲壯。

滅火器2014年也曾為了支持太陽花學運，與台北藝術大學共譜「島嶼天光」一曲。樂團14日在臉書貼文，提到今年6月因緣際會與林夕得以合作，感嘆今日香港境遇，竟與70年在威權迫害下的台灣愈來愈像。

這首曲子，一開頭即以「無辜的人／昨天已犯了明天的罪」，呼應香港的無力亂象。「螻蟻只有汗水」、「冷血是冷血者的大麻」、「無恥逼迫出無畏的人」，歌詞句句直入人心，是林夕對爭自由、爭民主的面孔，最細膩的刻劃。

滅火器樂團明（17）晚將在自由廣場舉辦「撐香港、要自由」演唱會，盼大家能一同站出來，為香港發聲。

《雙城記 City of Sadness》

無辜的人 / 昨天已犯了明天的罪

有心的人 / 原罪是沒本事諂媚

無臉的人 / 受不起被餵飽的恩惠

有夢的人 / 再也沒有自由閉嘴

漂白了城市的淚 / 煙霧不必再催

螻蟻只有汗水 / 歷史總在輪迴

哪裡沒紀念碑 / 哪種悲情更悲

他們用彈藥回答 / 不中聽的喧嘩

寒蟬只能 / 在沈默中爆發

冷血是冷血者的大麻

熱血讓熱血者 / 走到遍地開花

他們用黑手打壓 / 赤裸裸施行家法

我們用流水 / 變成盔甲

無恥逼迫出無畏的人

在權威之下 / 無權說害怕（我們無權害怕）

少年人渺小 / 因而偉大

就看誰更快崩塌

白色恐怖最怕光明正大

老大何時才長大