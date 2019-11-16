12強棒球賽中華隊第5名 台灣雖未獲奧運門票、4次優質先發值得鼓勵

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中華隊在12強棒球錦標賽最後一役，16日中午在東京巨蛋球場對上澳洲隊。中華隊在林哲瑄3分彈助威下，以5比1擊敗澳洲隊，獲賽事第5名。

世界12強中華隊今天擊退澳洲隊，已經完成所有賽事。總教練洪一中表示，這次比賽投手表現很優異，不過沒辦法闖進決賽，身為教練不能說滿意，回台灣後會請辭國家隊總教練。

《自由》報導，台灣隊這次表現並不差，特別是防禦率僅2.25的投手群。其中，先發投手總計投出4次優質先發，更寫下賽會歷史紀錄，值得更多掌聲。

在12強歷史中，單隊單屆最多優質先發次數為3次，台灣4次已是史上最多。今年闖進決賽的日韓，各有2次優質先發，假如今明兩場比賽投出優質先發，也有機會能追平台灣的紀錄。

中華隊在預賽以2勝1敗闖進複賽，在複賽分別以0比2輸給墨西哥、7比0擊退韓國隊、2比3不敵美國、5比1擊退澳洲隊，最終戰績為2勝3敗（預賽1敗帶進複賽），以第5名作收，比第一屆12強進步4個名次，不過沒辦法在12強賽拿下奧運門票。

中央社引述中華隊總教練洪一中總結整體表現，他指出，在比賽前原本感覺打擊沒有問題，投手比較需要擔心，「結果跟我們原本想得有點不太一樣，沒想到這次比賽投手表現非常棒，都是很接近的比賽，或許是情蒐對他們有幫助」。

不過洪一中認為，國人都很期待能闖進決賽，「當一個總教練不能說滿意，要跟大家說抱歉，或許努力不夠，我們再加油」。

完成12強的任務後，洪一中表示，回去會把辭呈遞到中職會長吳志揚那裡，「結果怎樣我不知道，6搶1資格賽的時間剛好是明年季賽，球隊也要打，目前任務就到這個地方，他們再去做裁決」。

這次複賽4場中，有3場是打午場賽事，洪一中坦言，確實對選手來說是考驗，因為職棒球員平常都是晚上比賽，「整年都是晚睡，一下子要改過來不容易，更何況集訓時間不長，到這裡來每天7時起床是苦差事」。

總教練洪一中 (中央社)