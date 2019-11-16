吹葉機危害生態 德國政府建議少用

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）走在台灣街頭，常看到清潔人員使用吹葉機，將地上的落葉吹到一旁去。然而，德國政府警告，這種機器很可能會對環境和昆蟲造成嚴重傷害。

德國環境部指出，吹葉機的噪音過大，且會排出汙染氣體，對環境與昆蟲產生負面影響，一些小型動物可能會被吸入而受傷。因此專家建議，若非必要，盡量不要使用，且在使用前必須評估對土壤的危害

不過相關人員也說，並不會完全禁止這類機器。

2017年的一份研究顯示，過去30年內，德國境內30處保護區的飛行昆蟲數量大幅下降，幅度甚至超過75%。不只是德國，全球的昆蟲數量記錄都呈現下滑趨勢。今年2月另一份研究發現，全球各地40%的物種有數量下降的現象。

科學家表示，目前無法確定昆蟲數量銳減的確切原因，不過可以肯定大概跟過度密集的農業活動、殺蟲劑的使用和氣候變遷等因素脫不了關係。因此今年9月，德國政府已提出一份預算高達1億歐元的計畫，要保住昆蟲的數量。

德國政府將強化環境相關法規，並進一步限制殺蟲劑的使用，像是頗具爭議性的除草劑草甘膦（glyphosate）就會在2023年完全禁用。

昆蟲佔全球生物數極大部分，且對包括人類在內的其他生物提供無可取代的各項益處。蜜蜂等昆蟲數量的減少，近年來被發現會對生態系產生負面影響，因而引發關注。