【台灣2020大選】 蔡總統今在高雄競選總部公開「蔡賴配」？ 傳17日上午9點正式宣布

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文高雄市競選總部今(16)日下午成立，高雄競總主任委員委管碧玲預告將有歷史經典畫面，使得「蔡賴配」是否在這場造勢活動宣布，成為關注的焦點。

《聯合》 與《自由》最新消息指出，被視為民進黨內最強組合的「蔡賴配」明(17)日將正式登場，爭取連任的總統蔡英文確定由前行政院長賴清德出任其副手，蔡總統明(17)日上午九點將於蔡英文總統連任全國競選總部，正式宣布副手人選行政院前院長賴清德。

報導指出，蔡英文總統連任全國競選總部暨台北市競選總部將於明天下午舉行成立大會，蔡總統與賴清德將先於上午宣布搭擋參選，並於下午共同出席正式的成立大會。蔡、賴兩人今晚也會共同出席高雄市競選總部成立大會暨造勢大會。

外傳蔡賴配可能今(16)日下午就會正式在高雄宣布，但根據華視新聞稍早報導，不管是總統蔡英文本人，或是行政院前院長賴清德都沒給答案，口風相當緊！

蔡賴兩人今上午為民進黨土城、三峽立委參選人吳琪銘站台，行政院長蘇貞昌也出席。有記者問蔡總統：「在48小時內有可能宣布(蔡賴配)？」蔡總統回答: 「不要這樣追殺我。」

中央社報導，蔡總統高雄競總設在高雄市議會後側，議會路、光華路口的土地開發區空地上，臨捷運鳳山西站，有便利的交通及寬敞的空間，適合大型造勢活動。

工作人員一早忙著場佈，現場也出現不少好奇民眾。主辦單位擺放約5萬張椅子，造勢活動要展現「光復高雄，台灣要贏」的團結氣勢。

競選總部成立活動預計下午3時50分開始，總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌及副院長陳其邁等人都會出席，也將參訪特色沙灘辦公室「打狗辣客灘」、型農市集等。

管碧玲昨(15)日預告造勢活動將有歷史經典畫面，讓人留下想像空間，外界關切蔡總統和前行政院長賴清德同台之外，是否正式宣布「蔡賴配」。

民進黨高雄市黨部指出，高雄是六都第一個成立的競總，結合8立委提名人造勢，要營造「光復高雄，台灣要贏」的團結氣勢，除了場內5萬張椅子，周邊也設大型螢幕方便後到的民眾同步參與，呼籲大家用行動展現贏回高雄、捍衛台灣的決心。