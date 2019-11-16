若中國武力鎮壓香港　國務卿：美國不排除有動作

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨（15）日在德州休士頓萊斯大學（Rice University）發表演說時表示，若中共武力鎮壓香港，美國不排除採取行動。

中央社報導，蓬佩奧在以自由為題的演說中，提到全球仍不乏追求自由的想望與行動，從伊朗、委內瑞拉，到香港皆然。他表示，波羅的海國家人民因獲得自由，而提升生活水準，台灣、南韓等太平洋國家也藉此獲致繁榮，這是無法抵擋的趨勢。

被問及若中國動用武力處理香港問題，美方態度為何時，蓬佩奧表示，美國總統川普（Donald Trump）可能會思考採取何種因應措施。美方始終要求中國國家主席習近平信守其一國兩制之承諾，包括英、美在內的數十國，也都敦促中國正視香港民眾的企盼。

路透報導，眼看香港緊張局勢升溫，美國參議院14日加速推動「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。一旦法案通過、總統簽署成為法律，美國必須針對侵害香港人權者施加制裁，包括凍結在美資產等措施。此外，國務卿也須每年重新檢視香港是否仍保有足夠自治權，方能賦予其特殊優惠待遇，讓香港維持其全球重要金融中心的地位。