網紅令人好眼紅！ IG一張照片抵台灣人月薪

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）品牌透過網紅代言行銷，儼然成了數位經濟的一環，但令人驚奇的是，近年來代言費水漲船高，在社群軟體貼一張贊助照片的代價，竟然比許多台灣人的月薪還高。

BBC報導，根據行銷公司Izea發布的報告，在Instagram上放一張廠商贊助照片的平均價格，已從2014年的134美元（新台幣4,095元），激增至2019年的1,642美元（新台幣50,176）。一張五萬塊，簡直令許多小資族眼紅。

報告調查了2014至2019年間社群網站的廣告現象，從臉書（Facebook）、YouTube、Instagram到各種部落格。小至追蹤者不到10萬的小咖，到超級網紅，顯然都能從中分一杯羹。

光是2018至2019年，IG照片收費就漲了44%。部落格收費文章部分，從2006年一篇7.39美元，逐步升至2019的1,442美元。YouTube影片報酬最優，從2014年的420美元，飆漲至2019年的6,700美元。臉書更新，從2014年的8美元漲到2019年的395美元。推特（Twitter）貼文則是從2014年的29美元，激增至2019年的422美元。

隨著社交軟體影響力與日俱增，有關當局開始盯上網紅，對不負責任的產品推薦開罰。然而，儘管如此，各大品牌料將持續加碼網紅行銷，預計2020年該產業上看百億美元。

IG雖開始試行「隱藏按讚數」的功能，專家認為對產業衝擊有限。網紅、廠商仍能獲得觸及率資訊。耐人尋味的是，一旦消費者看不到按讚數，會否影響品牌黏著度，有待觀察。