國民黨不分區投票 33人通過張顯耀被刷掉

國民黨今(15日)召開中央委員會第三次全體會議，針對不分區立委名單行使同意權。列在17名的前陸委會副主委張顯耀不同意票106票、超過出席人數過半，將取消提名。34位不分區被提名人僅張顯耀一人被刷掉，為國民黨不分區立委首位被否決的提名人選。

根據國民黨不分區立委提名作業細則規定，若被提名人經中央委員全體會議出席人半數以上不同意，取消其提名。今天有189位中央委員出席會議，也就是超過95位以上不同意，即取消提名。

立委被提名人需在中央委員會議上政見發表1分鐘，不過被提名的張顯耀並未出席，有中央委員發言質疑，「為什麼張顯耀可以不來，是不尊重中央委員嗎？」

張顯耀在接近11時抵達現場，他受訪時表示，他沒有接到通知，不知道時間、地點，可能因為他是臨時補上的，黨中央忘記通知他，他也可以體諒。

不過，副主席曾永權則在會議上表示，他們有通知張顯耀要上台發表政見1分鐘。

最後投票結果，34位候選人中，僅張顯耀因為不同意票數超過門檻95票，被刷出名單，其餘33人全部過關。

當選名單中，不同意票最多的是救國團主任葛永光妻子車宜靜及中常委范成連，都獲89票不同意票，反年改團體「八百壯士」副指揮官吳斯懷不同意票82張，至於黨主席吳敦義也有58張不同意票。