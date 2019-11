人民示威勝利？ 智利政府同意公投修憲

(台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導)歷經數周的反政府示威與社會動盪,智利政府在昨(15)日宣布,將接受示威者的要求進行社會改革,從軍事獨裁者皮諾契特(Augusto Pinochet)沿用到今日的憲法,則會舉辦公投加以修改。

這次因調漲地鐵票價而起的抗議,至少造成20人喪生,另有超過千人受傷。多處地鐵站、醫院、銀行遭到焚毀,經濟損失慘重,更迫使智利取消舉辦今年的亞太經濟合作會議(APEC)和COP25。

不過昨日半夜,歷經長期的協商後,政府出面與示威者簽訂了「和平與新憲法協議」(Agreement for Peace and a New Constitution),政府將舉辦公投詢問人民的意向,是否想要用新的憲法取代獨裁時期訂定的舊憲法。

除此之外,公投也將確定智利人民想要什麼樣的政府體制,這包括了代議民主制、美式的政治任命制度,還是兩者的綜合版本。公投結果將有機會取代現行的政治制度。

示威者認為,舊憲法最令人詬病的地方在於,並沒有規定政府必須提供教育和醫療照顧服務,而調漲地鐵票價引爆的,其實只是長期以來對於政府失能,以及未能提供人民所必要服務的不滿情緒。

不過,同意公投的決定是否會讓暴亂逐漸平息,仍有待觀察。