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人民示威勝利？ 智利政府同意公投修憲

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/16 11:34
智利反政府示威（圖／AP）

智利反政府示威（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）歷經數周的反政府示威與社會動盪，智利政府在昨（15）日宣布，將接受示威者的要求進行社會改革，從軍事獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）沿用到今日的憲法，則會舉辦公投加以修改。

這次因調漲地鐵票價而起的抗議，至少造成20人喪生，另有超過千人受傷。多處地鐵站、醫院、銀行遭到焚毀，經濟損失慘重，更迫使智利取消舉辦今年的亞太經濟合作會議（APEC）和COP25。

不過昨日半夜，歷經長期的協商後，政府出面與示威者簽訂了「和平與新憲法協議」（Agreement for Peace and a New Constitution），政府將舉辦公投詢問人民的意向，是否想要用新的憲法取代獨裁時期訂定的舊憲法。

除此之外，公投也將確定智利人民想要什麼樣的政府體制，這包括了代議民主制、美式的政治任命制度，還是兩者的綜合版本。公投結果將有機會取代現行的政治制度。

示威者認為，舊憲法最令人詬病的地方在於，並沒有規定政府必須提供教育和醫療照顧服務，而調漲地鐵票價引爆的，其實只是長期以來對於政府失能，以及未能提供人民所必要服務的不滿情緒。

不過，同意公投的決定是否會讓暴亂逐漸平息，仍有待觀察。
智利
APEC

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