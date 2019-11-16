德國國際戰機會議 台灣軍官著軍服演說

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）2019年國際戰鬥機會議（International Fighter Conference 2019）14日在德國柏林舉行，台灣駐英代表處組長袁力強上校演講獲邀演講，他特別一身軍服，備受禮遇。

中央社報導，這場會議不僅讓袁力強得以著軍服發表演講，議程也印出台灣國旗，在台灣處境艱難的外交困境下，實屬難得。

袁力強演說主題涵括台灣近期戰機軍購案、整體防衛計畫、中國對台軍事威脅等。袁指出，解放軍持續部署飛彈、戰機常態化繞台，已對台海及整個區域造成壓力。

袁力強進一步說明，面對中共軍事擴張，台灣立院已於近日通過2,500億台幣戰機採購特別預算。目前空軍144架F-16A/B戰機正全面升級為F-16V，待新採購的66架戰機完成交付後，台灣將擁有全球最大F-16V機隊。漢翔也正積極爭取成立亞太F-16V維修中心。

此外，袁透露，漢翔正研發66架「勇鷹」高級教練機，可望於2020年6月首飛。相關技術證明台灣在航太工業已有長足進展。

本次會議與會者包括美、英、德、法、義、北約、菲、泰、馬等近30國空軍官員。國防產業代表，如洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、空中巴士（Airbus）、紳寶（Saab）、雷神（Raytheon）等，亦參與會議，就戰鬥機研發進行討論。