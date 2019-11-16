宋楚瑜談香港：台灣野百合學運值得中國借鏡

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）親民黨黨主席、總統參選人宋楚瑜昨（15）日接受年代「新聞面對面」專訪，對香港局勢發表看法。他認為中國政府因應失當，應效法台灣野百合學運經驗。

中央社報導，宋楚瑜在訪談中，除了提到與鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲等人的合作，也對香港紛亂作出評論。他直言，中國處理得很不好，甚至發展成警方侵入校園。回想台灣野百合學運，他提到，當時請學生代表一同參與國民黨中常會，根本不須動用軍隊。

宋楚瑜表示，台港兩地的自由民主價值已深植人心，中國民眾也有所期盼。無奈的是，香港抗爭缺乏領頭人，政府無從好好談判。他呼籲，港人必須認清訴求，究竟是要「改革」，還是要「革命」？

宋也指出，中國不可能接受香港獨立，他自己也對此議題持保留態度。然而，香港不可能這樣持續亂下去，唯有理性溝通、找到抗爭領導人，才能找到解方。

野百合學運發生於1990年3月16日至3月22日間，當時數千名台灣大學生在中正紀念堂靜坐，提出「解散國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」、「政經改革時間表」等四大訴求。時任總統的李登輝作出回應，召開國是會議，並於1991年廢除《動員戡亂時期臨時條款》，台灣民主從此邁入新紀元。