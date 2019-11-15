日本駐台灣代表晉見蔡英文：將全力推動台日關係

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）月初抵台履新的日本駐台代表泉裕泰昨（14）日至總統府會見總統蔡英文，除了蔡總統當面表達台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及持續增進台日夥伴關係的意願外，泉裕泰今（15）日也透過臉書表示「要真心全力推動日台關係更上一層樓。」

儘管幾天前兩人已在苗栗海洋離岸風場的啟動典禮上碰面，不過昨日是泉裕泰在1日正式上任日本台灣交流協會台北事務所代表後首度赴總統府晉見蔡總統，根據總統府新聞稿，蔡總統昨日會見席間表示，她期待未來跟泉裕泰攜手合作，繼續強化台日的夥伴關係。

蔡總統也針對日本關東及東北地區近來因颱風侵襲造成豪雨災情，以及沖繩的世界文化遺產「首里城」因火災損毀一事致上誠摯的慰問。她也指出，過去每當台灣和日本遭遇災害挑戰，雙方人民都互相扶持、共度難關，這樣的情誼，已經超越政治和國界的疆域及藩籬，她也期盼未來台日雙方可以持續加強救災培訓和合作。

此外，蔡總統也表示，台日互為第三、四大貿易夥伴，在全球經濟不景氣的情勢下，台日洽談跨太平洋夥伴全面進步協定正是時機，對日本平衡及拓展海外市場也有幫助，她期盼雙方合作能朝此一方向邁進。

日台交流協會今日在臉書轉發蔡總統關於接見泉裕泰的推文，泉裕泰並表示，對於昨天正式拜訪蔡總統感到非常榮幸，「經過此次拜訪，本人更確定了，以後要真心全力推動日台關係更上一層樓。」而日前透露喜歡吃台灣牛肉麵的泉裕泰也表示，將會努力完成蔡總統推薦的台灣美食攻略。

根據日台交流協會，泉裕泰曾經派駐英國、中國及美國，並曾擔任日本駐孟加拉大使。