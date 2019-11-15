亞洲只有台灣　基隆港3度取得歐洲生態港認證

基隆港今年第3度取得歐洲海港組織（European Sea Ports Organization, ESPO）所推動的108年歐洲生態港認證（EcoPorts），全世界取得認證僅25個國家的114個港口，亞洲則只有基隆港取得認證。

交通部今天舉行例行記者會，會中台灣港務公司行政總經理王派峰說，基隆港務公司在10月29日第3度取得歐洲海港組織（European Sea Ports Organization, ESPO）所推動的108年歐洲生態港認證（EcoPorts）。

基隆港務公司副總經理林素如說，全世界取得歐洲生態港認證有25個國家114個港口，多數國家位在歐洲地區，目前亞洲僅台灣取得歐洲生態港認證，領先其他亞洲國家，成為亞洲港口觀摩與學習的典範。

林素如說，基隆港生態認證最佳創新案例以基隆港西七倉庫拆除改建為多功能綠建築倉庫（簡稱西七倉庫）及基隆港環教生態園區申請2案為例，西七倉庫為綠建築設計，西七倉庫改建工程預計可減少排放19%二氧化碳、節電30%及減少約2,600立方公尺的土方外運，並已取得合格級候選綠建築證書。

基隆港務分公司也在107年完成港區生態調查，調查顯示港區活動並未對港區陸域與海域生態造成危害，且未來將繼續推動基隆港環境教育生態園區申請，不定期辦理港區鄰里環境教育相關活動。

另外，台中港務公司也在10月通過過ISO 45001國際職業安全衛生管理系統，及符合CNS 45001國家標準的台灣職業安全衛生管理雙系統驗證。