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倒數57天 ● 2020台灣總統大選【蔡英文、韓國瑜／宋楚瑜民意調查趨勢】

【2020台灣總統選舉民調】期間趨勢：2019/9/16～2019/11/12

By 柯錸, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/15 18:29

（台灣英文新聞 / 柯錸 編輯報導）自2019/10/14 起至2019/11/12，每7天為一週期，將各公開發表的民意調查資訊(維基百科登錄[蔡英文－韓國瑜－宋楚瑜])，進行基數7天週期的各民調平均值換算，目前2020台灣總統參選人，民主進步黨蔡英文、中國國民黨韓國瑜、及可能投入的親民黨宋楚瑜3人，民調統計趨勢如上圖【2020台灣總統選舉民調(週期)[蔡英文 vs 韓國瑜 vs 宋楚瑜]) - 2019/10/14 ~ 2019/11/12】。

若僅是將已經明確參選2020台灣總統的2人，民主進步黨蔡英文、中國國民黨韓國瑜，自2019/09/16 起至2019/11/12，每7天為一週期，將各公開發表的民意調查資訊(維基百科登錄[蔡英文－韓國瑜])，進行基數7天週期的各民調平均值換算，其民調統計趨勢如下圖【2020台灣總統選舉民調(週期)[蔡英文 vs 韓國瑜]) - 2019/9/16 ~ 2019/11/12】。

下列表格為各公開發表的民意調查資訊(維基百科登錄[蔡英文 vs 韓國瑜 vs 宋楚瑜] - 2019/10/14 ~ 2019/11/12)～～

下列表格為各公開發表的民意調查資訊(維基百科登錄[蔡英文 vs 韓國瑜] - 2019/9/16 ~ 2019/11/12)～～
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