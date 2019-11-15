2019新北市音樂劇節 一嘗家庭主婦的酸甜苦辣

「2019新北市音樂劇節」邀請到國內知名音樂劇團「愛樂劇工廠」帶來最新力作的中文音樂劇《很愛．很愛你》12月14日、15日在新北市藝文中心進行首演。

愛樂劇工廠長年致力於為觀眾帶來多元形式的中文音樂劇演出，製作過多齣膾炙人口的經典作品，如《小羊晚點名》、《老鼠娶親之公主不想嫁》等作品，好評不斷。此次將帶來首部製作的溫馨家庭音樂劇《很愛．很愛你》，聯手國內多位優秀音樂劇人才，由蘇昱瑋、陳政達共同編劇、達姆拉‧楚優吉擔任導演及編舞、康和祥作曲，共同創作出屬於台灣在地的家庭故事。

《很愛．很愛你》以都市中的社區為背景，講述剛出社會沒多久即步入婚姻的主角-高太太，放棄從事理想工作，作為全職家庭主婦，將全部心力投注在家庭生活及孩子的教育上；原以為搬入「日出社區」，可以展開新生活，卻因為受到社區居民相互比較的文化衝擊後，而在左鄰右舍的婆婆媽媽「耳濡目染」下試圖「調整」對兩個兒子的教育方式及其生活，又加上社區主委的一番話，驚覺自己內心的缺憾，開始陷入自我懷疑，原本樸實和樂的家庭，即將掀起一陣波瀾！在各方的刺激與鼓勵之下，高太太能否在新生活中找到自己不同的價值？亦或是回歸原本生活的寧靜？劇中細膩描繪現今社會的人生百態，並深入刻劃出家庭主婦自我實現的過程。

「家庭主婦」這個職業就如同空氣般、看不見、摸不著，卻很重要，更無法用金錢或成就衡量，「自己的價值該如何才能被定義？」便是每一位家庭主婦共同要面對的課題！此次的最新原創製作-溫馨家庭音樂劇《很愛．很愛你》，邀請您以不同的溫度和層次來感受愛的無所不在。

新北市政府文化局「2019新北市音樂劇節」持續在新北市藝文中心演出到明年1月。想知道更多活動詳情，請上新北市政府文化局官網。