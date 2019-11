全球知名顧問公司Frost & Sullivan 14日晚間在新加坡頒發「2019亞太最佳實踐獎」(Frost & Sullivan Best Practices Awards), 中華電信首度在亞太新興市場中擊敗各國電信業者,勇奪「 亞太新興市場最佳電信服務業者獎」(2019 Asia-Pacific Emerging Market Telecom Service Provider of the Year),為台灣爭光。 中華電信執行副總林昭陽上台領獎時表示,「 很高興能以台灣最大綜合電信業者的身份, 在亞太區域榮獲最佳電信服務業者獎, 代表中華電信勝過同業的高品質4G及光纖服務、 持續成長的IPTV與OTT影音平台, 以及以研發技術為後盾的資通訊數位應用深獲評審肯定, 在亞太區脫穎而出。中華電信會持續進行轉型工程,推出創新、 便捷、優質的服務,積極回應消費者與企業客戶的期待。」

中華電信表示,除了首度進入亞太區域評比並榮獲佳績外, 該公司今年亦蟬聯台灣的年度「最佳行動服務業者」(2019 Taiwan Mobile Service Provider of the Year)與「最佳IDC服務業者」(201 Taiwan IDC Provider of the Year)兩大獎,分別在行動與數據領域傲視同業。

Frost & Sullivan指出,台灣的行動市場高度競爭, 中華電信在台灣已擁有最大的4G頻段與市佔率, 仍持續以客戶需求為中心推出具吸引力的資費方案, 並以優秀的網路能力與加值服務引領台灣業者, 是此次獲頒台灣最佳行動服務業者獎的原因。中華電信進一步表示, 為提供用戶最佳連網體驗, 2019年該公司獨家在重要商圈以高速基地台5CA( Carrier Aggregation)與6CC(Component Carrier)等技術應用,提升尖峰時刻客戶下載速率, 更積極投入5G創新應用,在自駕車、無人機、前瞻影音(VR/ 多視角)、智慧城市等領域,建構端到端的產業鏈, 將在5G時代持續為客戶提供最佳服務。

中華電信今年也以優異表現獲得年度最佳IDC服務業者獎。 Frost & Sullivan分析師指出,與其他同業相較, 中華電信的IDC具有強大的連網能力與敏捷的服務能力, 是該公司強有力的策略性差異化業務。對此,中華電信表示, 為了爭取國際大客戶進駐,2019年中華電信走在台灣業者之前, 率先通過歐盟GDPR的遵行性查核,並取得PCI DSS (金流服務供應商) 認證,為電子商務客戶提供高品質的機房設施、網路與資安服務; 板橋IDC亦通過ISAE 3402 Type 2 SOC1/SOC2認證,以最高標準服務國際製造業客戶。 中華電信的IDC能量與雲端服務品質不僅能夠因應台灣產業對超規 模雲端運算及機房託管的需求, 其優異的雲端整合平台與認證標準也充分獲得國內外客戶的肯定, 持續領先其他同業,站穩市佔率第一的地位。