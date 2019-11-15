天涼嗑鍋夯 台北凱撒Checkers酸菜白肉鍋酒食搭

氣溫漸漸涼了，吃鍋正是時候，不讓各家排隊火鍋名店專美於前，台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳亦在此時推出【酸菜白肉鍋酒食搭】搶市，使用古法秘製出溫潤順口的酸白菜，酸香開胃的清爽感讓即使是不愛吃酸菜白肉鍋的的民眾也會一吃上癮，本來就是酸菜白肉鍋控的更是非嚐不可，晚餐期間加上法國進口帶著清新果香的微酸白酒佐餐，以酸搭酸，跟令人生津的酸菜白肉渾然天成，是令人驚艷的酒食新體驗，讓不少饕客讚不絕口。隨著世界十二強的棒球賽進入白熱化的時刻，台灣又掀起棒球熱，台北凱撒與全民一起為中華隊加油，首度在Checkers 自助餐廳架起巨型螢幕，同時推出感恩回饋價，平日晚餐只要680+10%元起(原價為920+10%元)，讓球迷們歡樂加倍，特別推出【球賽良伴酒食搭】系列餐點，有特製口味的窯烤Pizza與經典炸物組合加上台灣啤酒暢飲，陪伴大家High翻全場！

樸實的酸菜白肉鍋是如何在星級飯店華麗大變身？台北凱撒Checkers主廚透露秘密武器是用乳酸飲料取代一般醋酸，以自然發酵醃製方式，才能製作出口感脆又很開胃火鍋靈魂支柱酸白菜，湯頭以豬大骨高湯加入當季螃蟹與海鮮進行提味，經過6小時的慢火熬製，香氣濃郁，喝起來甘甜爽口；在白肉部分，主廚堅持以本土豬五花肉中段部分，此部位肥瘦適中不膩口，油花層層分明的白肉片，在滾滾熱湯沖涮15秒，即展現其彈牙的美味。除了湯頭與肉片不簡單之外，更主推一口白肉、一口白酒的新吃法。中菜西搭的食尚鍋物，是一場充滿驚喜以及文化碰撞的華麗饗宴。

今年冬天的Checkers是可以感受新食尚體驗的餐酒館，也是氣氛熱鬧的運動餐廳，續攤不用換地方，來到Checkers感受兩種氛圍！世界十二強賽事期間贏球加碼抽免費晚餐活動，更在各餐期都推出感恩回饋價，讓球迷們High翻，邀請大家一起到Checkers集氣為中華隊加油更多詳情，請洽台北凱撒Checkers自助餐廳訂位服務專線：02-2311-5150 #2237