派對必備台北福華火雞禮籃 溫暖歡聚party無煩惱

11月28日 是西洋感恩節，依照西方社會傳統，更是家人聚首，親友同歡樂共享大餐的溫馨時刻，為迎接感恩耶誕佳節，即日起至12月23日台北福華大飯店麗香苑餐廳，提供火雞外賣服務，11/15前訂購付款，更享8折優惠。讓您在冷冽的冬季，也能品嘗到溫暖又美味火雞料理，聖誕節除了收禮物，還要食大餐！更為您準備多款派對套餐及單點美食。慢烤至金黃油亮、肉質鮮嫩多汁的傳統火雞，搭配手工洋芋泥、招牌配菜及醬汁，還有大廚精心獻上的紅藜麥野菇雞肉燉飯、聖誕南瓜派及經典凱薩沙拉等應節美味，為您的派對增添不少亮點！

台北福華麗香苑今年提供多款火雞外賣佳餚，主廚精選重達約5公斤的火雞，填入切丁的洋蔥、栗子、吐司等餡料，並以鼠尾草、胡椒香料調味，然後將整隻火雞放置在大量蔬菜上，放入烤箱烘烤，以低溫烘烤約一個半小時，烘烤期間不時以烘烤所瀝出之油脂澆淋火雞外層，直到外皮烤至酥脆且呈現焦糖色才算大功告成。剛出爐的火雞一刀切下，那溫熱撲鼻的香氣，讓人口水都不自覺地要流了下來，佐上酸甜芬香的蔓越莓醬或以烤雞湯汁為底所製的雞雜醬，讓雞肉吸入醬汁，口感更加圓潤。火雞外賣還可搭配手工洋芋泥、香甜南瓜派或香醇的紅酒，讓平日因忙碌而少聚餐的家人溫暖相偎桌前，共享豐盛的感恩饗宴。

為了照顧每位顧客不同的喜好，溫馨的火雞套餐也搭配了副食做外賣，不論您喜愛香濃可口的手工洋芋泥或是主廚特製的聖誕南瓜派，台北福華大飯店都為您溫馨獻上，正是享用火雞的最佳搭配。訂購專線：02 2326 7421麗香苑。