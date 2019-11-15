遠離塵囂！當代旅店座落台灣鶯歌老街　藝術家操刀創意主題房具童心

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣設計旅店「私客創旅」座落鶯歌老街，與藝術家合作推出風格房型十分有特色，未來更將與當地藝術家合作，將當代元素進駐工藝小鎮，也讓當地觀光增添新風味。

台灣旅店「私客創旅」（Thinker Hotel）結合當代藝術及設計美學，外觀簡單俐落而走進卻別有洞天，除了和台灣藝術家合作設計主題房型，更將二樓打造成兒童天地，我們專訪到該飯店創辦人商巧霖，分享著手設計新型旅店的起源及未來規劃，商巧霖曾為維度集團總經理，並擔任醫美集團行銷策略多年。

提及當初選址緣由，商巧霖說到，如同喜歡一再造訪的台南古城、華山文創、剝皮寮等地一樣，鶯歌是個延續傳統工藝的地方，「如此有文化、有歷史、有故事的小城總是特別吸引人。」她解釋，「如同我們期望旅人能放輕腳步、放下塵囂，讓內心的小想法盡情發酵，讓每趟旅程都別具意義。」

商巧霖表示，站在大街上看到的私客創旅，外觀揮灑了很多色彩，每一個色塊都代表不同的溫度，再從大門走近一探，映入眼簾的滿滿燈泡及藝術巧思點綴整個空間，許多小細節裡都藏著我們想要傳達給旅人的意念。



私客創旅外觀（圖/商巧霖提供）

商巧霖分享，他們分別和不同藝術家合作規劃七個主題的藝術房型，包含插畫家uulin、呂盈臻、戴培珊等，房間的命名也十分有創意，像是「織」、「野孩子」、「迷路」等，然而，在藝術家獨一無二的巧思設計下，「不需要冗長的言語交流，也能將私客創旅的私語傳達給每個旅人。」

商巧霖觀察，自營業以來，有許多小家庭週末會前來住宿，目的也是為了帶小孩到樂園遊玩，因此旅店2樓為小朋友的樂園「立方樂親子王國」（Cube Land），也是由該團隊規劃打造。

商巧霖提及，未來希望加入更多軟性的服務，和更多品牌及當地藝術家合作，讓更多人有機會接觸藝術文化，並且透過該飯店讓文化重鎮鶯歌產生更多契機。

該旅店自B1至7樓共8層樓，每一層樓總面積將近170坪，共提供22間客房，距離鶯歌火車站步行約15分鐘，更多詳情請前往網站查詢。



創意房型（圖/商巧霖提供）



創意房型（圖/商巧霖提供）



立方樂親子王國（圖/商巧霖提供）