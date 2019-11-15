【國民黨不分區立委】15日最新名單出爐！曾銘宗列第1吳敦義第14

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨今(15)日召開臨時中常會進行調整後，不分區最新名單終於拍板！結果第1名為黨團總召曾銘宗，前立委翁重鈞排名往前至第8，黨主席吳敦義排名確定由第10退至第14，並未如郝龍斌要求的退出名單。

前立委邱毅宣布退出，取而代之的是前陸委會副主委張顯耀，在第17名。因曾經到中國參加孫中山紀念大會，起立聆聽中共國歌致敬而備受爭議，排名第4的退將吳斯懷，仍續留名單內。

此外，前總統府發言人陳以信改列第10，被視為連系人馬的中常委李德維由18名改列12名，台南市黨部主委謝龍介往後至15。具有爭議的救國團主任葛永光太太車宜靜則往後列在16名。

國民黨不分區立委 最新名單如下: (編按，仍待16日中央委員會審核)

排序第一到第十名：曾銘宗、葉毓蘭、李貴敏、吳斯懷、鄭麗文、林文瑞、廖婉汝、翁重鈞、吳怡玎、陳以信。

第十一名到第二十名：張育美、李德維、溫玉霞、吳敦義、謝龍介、車宜靜、張顯耀。牛春茹、范成連、李玉嬋。

第二十一到三十名：曾文培、王桂芸、謝瀛華、侯佳齡、耿繼文、邱素蘭、王裕文、李惠蘭、張智倫、史雪燕。

第三十一到第三十四名：連元章、許謹如、黃璉華、林有志。

中央社報導，此份名單(如下圖)仍須中常會通過。