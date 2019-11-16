〈時評〉中間選民醒一醒 台灣不能變香港

台灣2020的總統大選，選情詭譎，部分人認為總統蔡英文必上，部份人認為跟著高雄市長韓國瑜一定會發大財，部分人則認為蔡英文低估對手加上過去四年成績單太差將會落選。而親民黨宋楚瑜加入戰局，讓總統大選的情況變得更加複雜。然而民調各說各話，令人難以相信，若將民調支持率做成曲線圖的話，可以發現曲線的走向起起伏伏，見圖1。

圖1

圖1：資料取自WIKI，2020年中華民國總統選舉民意調查，已將同一時間重新計算其支持率，並對缺失日期部分利用線性做補充數據。

圖中有實線、虛線，「虛線：藍、綠、中間選民三者的民調」，「實線：藍、綠、橘、中間選民的四者的民調」。親民黨的參選約會得到總票數10%，分別來自中間選民、綠、藍。其原因也不難理解，會投親民黨的大抵是原本的鐵票，只是在未宣布參選時，藍綠都討厭故兩不相幫、討厭藍選則綠、或是討厭綠選則藍。而剩餘支持者是用刪去法，故投親民黨。

由數據可觀察出綠營支持度趨向約40%、藍營30%、中間選民約20%、親民黨約10%。以過去的民調資料做數據解讀，先觀察表1解讀情況。

表1

藍營 中間選民

及未投票 綠營 橘營 投藍(韓) 韓粉與

含淚投韓 相信

發大財 X X 不投 不投或 知識藍 絕對中間選民

或政治冷漠 不投或 老台獨 X 投綠(蔡) X 台灣不要

變香港 蔡粉與

含淚投蔡 X 投橘(宋) X X X 鐵桿

作者再將藍營分為韓派與非韓派，利用黨內初選，可估計韓派在藍營的支持度可估為40%(註1)；綠營分為蔡派與非蔡派，利用黨內初選，可估計蔡派在綠營的支持度可估為60%(註2)；而各派之後還有投韓、不投、投蔡的選項(此部分為作者假設的投票情況)，值得注意的是中間選民部份的人即便不投韓也不一定喜歡蔡，因此中間選民的不投者會相當多。參考上述內容可以做出下述展開圖，見圖2，並觀察表2各區塊估計的總票數比例。

圖2

表2

藍營(30%) 中間選民(20%) 綠營(40%) 橘營(10%) 投藍(韓) 韓粉與

含淚投韓(25.8%) 相信

發大財(0%) X X 不投 不投或知識藍(4.2%) 絕對中間選民

或政治冷漠(18%) 不投或老台獨(9.2%) X 投綠(蔡) X 台灣不要

變香港(2%) 蔡粉與

含淚投蔡(30.8%) X 投橘(宋) X X X 鐵桿(10%)

由上述圖表可知蔡英文最終有2%+22.8%+8%=32.8%，若假設有5%的誤差，蔡的總票數比例為27.8%到37.8%。

韓國瑜最終有11.4%+14.4%=25.8%，若假設有5%的誤差，韓的總票數比例為20.8%到30.8%。

中間選民，最終0.6%+3.6%+18%+1.2%+8%=31.4%，若假設有5%的誤差，總票數比例為26.4%到36.4%。

而親民黨先前有估計為10%，若假設有5%的誤差，總票數比例為5%到15%。

將上述討論做成表格、圓餅圖，如下：

表3

民進黨蔡英文

總票數比例 國民黨韓國瑜

總票數比例 親民黨宋楚瑜

總票數比例 中間選民

總票數比例 估計值 32.8% 25.8% 10% 31.4% 估計範圍 27.8% 到37.8% 20.8% 到30.8% 5% 到15% 26.4% 到36.4%

圖3

結論：

如果韓國瑜再拉到一些票，蔡英文再丟一點票，宋楚瑜也出來分走藍、綠、中間選民的票，最終極有可能使得蔡英文輸韓國瑜，如：蔡英文是作者估計的低標28.5%，韓國瑜是高標30%，下次就由藍營的韓國瑜執政，但這真的是中間選民，或是大多數人想看到的局面嗎？

由本文可以看到中間選民相當多，這是否也意味著放棄政治、對台灣民主失望及兩黨失望的人相當多。甚至也聽過有人鼓吹不喜歡藍綠可以投廢票(註3)，以表達對政黨的不滿。要知道這次的總統大選，早已不僅僅是政黨輪替問題，而是決定台灣民主的生死存亡。這次選舉投廢票會讓台灣的民主制度崩潰，以後就不能再投票。想要表達不滿讓政黨輪替前，要先讓民主制度永續。而方法只有一個：「讓親中派（韓國瑜）的落選，讓不親中派（蔡英文）的當選」。投廢票當個中間選民有很大機會讓親中派當選。一但韓國瑜當選，立刻接受92共識與簽下和平協議，很快變成香港2.0。

目前台灣還能用選票捍衛民主，一但變香港2.0，就可能要用生命捍衛民主。台灣人要正視台灣的致命危機，2020年1月11日一定要用選票守護民主；這是你我的責任與義務。

「中間選民就是放棄民主制度的人」

「當納粹黨來抓共產黨的時候，我沒有站出來為他們說話，因為我不是共產黨；

當納粹黨來抓猶太人的時候，我沒有站出來為他們說話，因為我不是猶太人；

當納粹黨來抓工會的人的時候，我沒有站出來為他們說話，因為我不是工會的人；

當納粹黨來抓天主教徒的時候，我沒有站出來為他們說話，因為我是基督徒，不是天主教徒；

當納粹黨來抓我的時候，已經沒有人站出來為我說話，因為他們都被抓走了。」

馬丁．尼莫拉（Martin Niemoller 1892-1984）

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註1：國民黨總統初選鹿死誰手？

文章指出支持度，韓國瑜為41.812%，郭台銘為28.761%、朱立倫18.791%，周錫瑋及張亞中則分別獲得7.145%、3.488%。估計韓國瑜在藍營有近40%的支持度。

註2：民進黨總統初選民調結果公佈

文章指出支持度，蔡英文35.6768%、賴清德27.4843%。估計蔡英文在綠營有近35.6768% /(35.6768%+27.4843%)=56.5%，有近60%的支持度。

註3：蔡壁如拋2020投「廢票」活動！柯文哲解釋：小英那麼有錢為何要讓她多賺30塊？

「台派」揚言2020投廢票 旅美學者痛批：民主罪人！