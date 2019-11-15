中美洲頂級咖啡登台飄香　果香、太妃糖、奶油喉韻驚豔開場

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）果香、太妃糖、奶油香氣咖啡豆，你要哪一種？以生產精品咖啡聞名國際的瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜三友邦，15日起一連四天在台北參展，現場除展示頂級咖啡豆，也有咖啡講座與試飲，與咖啡迷做互動。

「2019臺灣國際茶、酒、咖啡展」在台北南港展覽館一館舉辦，中美洲經貿辦事處(CATO)與偕同瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜三友邦在臺大使館合作推出「中美洲館」，邀請三國咖啡協會代表及33家咖啡莊園業者帶來頂級咖啡豆參展。

中美洲經貿辦事處表示，中美洲為世界重要咖啡產區之一，此區特有的多樣微型氣候及境內各莊園的獨特處理手法，造就中美洲咖啡的多元風味。其中，瓜地馬拉受惠於肥沃的火山地質及氣候條件，所生產的咖啡調性豐富，口感帶有甜美果香及濃郁的巧克力芳味；宏都拉斯是本地區最大的咖啡生產國，其咖啡口感蘊含濃醇的堅果及太妃糖香味，以及令人驚艷的水果喉韻；產區海拔較低的尼加拉瓜咖啡口感以溫潤、沈穩著名，並帶有綿香的奶油、巧克力及杏仁氣息。每一個友邦咖啡的精粹，均值國人進一步認識。

臺灣近年已成為全球「自家烘焙咖啡館」密度最高的地區，全台有1,500家以上的自家烘焙咖啡業者，咖啡的人均消費量迅速攀升，創造國內一年高達新臺幣700億的「黑金」商機，相當於每年喝掉28.5億杯咖啡。4大連鎖超商也積極進攻現煮咖啡市場，銷售量年年成長，其中頂級單品咖啡更是蓬勃發展，精品咖啡豆的需求顯著提高。

為了讓廣大國人及國內咖啡業者與達人鑑賞來自瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜三友邦的頂級咖啡，中美洲經貿辦事處今年特別與中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)合作，擴大邀請33家咖啡莊園業者及官方咖啡協會代表帶來數種新鮮的頂級咖啡豆於咖啡展現場開放品鑑，進一步瞭解該三國精品咖啡的多元行銷成果。

「中美洲館」將在展期間舉辦系列活動，介紹中美洲咖啡產區特性、微氣候對咖啡產植的助益、特殊栽種法的差異性，以及數場咖啡達人講座、咖啡杯測、世界咖啡冠軍示範秀及【轉角遇見．中美洲咖啡】有獎徵答活動，為國人打造深度認識中美洲優質咖啡的最佳機會，瞭解每天所喝咖啡的成長故事，賦予手邊那杯「黑金」更多生命。