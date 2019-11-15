移民署行動列車前進校園 反賄教育從「新」開始

移民署雲林縣服務站的行動服務列車今(15)日與雲林地檢署查賄微電影宣講列車一同到雲林縣二崙國小，進行反賄選宣導活動。同時向新二代小朋友們宣導反賄選的重要性，搭配活潑有趣的有獎徵答及小遊戲寓教於樂，讓小朋友在歡樂中學習民主選舉的正確觀念。

雲林縣的新住民已突破一萬六千多人，而幫助具有投票權的新住民擁有正確的法治觀念十分的重要。今天移民署行動服務列車除了到學校關懷新住民小朋友外，更希望透過小朋友對家長的影響力，宣導反賄選。所以在二崙國小，利用有趣的圖卡向小朋友們解釋了常見的賄選態樣，搭配有獎徵答活動，讓小朋友們能夠以淺顯易懂的方式了解反賄選，同時也準備了印有越南文及印尼文的反賄選文宣讓小朋友帶回家。五年級的印尼新二代阿傑，開心的拿著小禮物表示，媽媽因為語言的關係沒有出去工作，也很少出門，回家以後一定把文宣給媽媽看而且告訴她不要隨便收受來路不明的禮物或是參加免費的旅遊團，以免一不小心就落入賄選的陷阱。

移民署雲林縣服務站主任黃玟晸表示，行動服務列車是以提供移民關懷為出發點，每月安排2次到縣內各地關懷新住民。隨著新住民家庭逐漸增加，擔心他們可能因為語言或是文化的不同而無法了解現行的法令規定，所以除了駐點收件，即時回覆居停留問題外，也提供生活上或是法律上的協助。今天透過寓教於樂的反賄選宣導，希望小朋友們對臺灣的法治觀念有基本的認識，更可以將所學帶回家告訴親人，一齊淨化選舉環境而努力。（新聞轉載自新住民全球新聞網）