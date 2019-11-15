【快訊】邱毅親中色彩遭批　決定退出台灣國民黨不分區立委名單

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨今(15) 日下午將舉行臨時中常會，檢討不分區名單。親中色彩濃厚、一再遭黨內人士點名撤換的前立委邱毅，今中午證實，他已經決定退出不分區名單。

國民黨前立委邱毅在臨時中常會開始前，發表聲明退出不分區名單。他說，

「請容我謝絕本黨的邀請，我願自動退出不分區名單」

邱毅表示，曾經有人說他是鐵漢柔情，他的確是個鐵漢。打抱不平、除奸掃惡是永不屈服的堅持。他也的確滿心柔情，受人之託、全力以赴是他做人處事的原則。

邱毅表示，此次有人推薦他擔任不分區立委，希望他重回立院戰場，掃除民進黨的一切惡行。為了台灣，他「長思許久，難以拒絕」。

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但他一生做事有個原則，對敵人絕不委協，對朋友絕不為難，對惡人絕不留情，對朋友要給歡喜。

進入不分區名單本非我所求，如果此番擔任不分區，我會鞠躬盡瘁，用生命捍衛人民的福祉利益；但若我出任不分區，會讓朋友為難，會讓某些國民黨同志不歡喜，我不會接受。

邱毅表示，他永遠是唯一的邱毅，那個寧死不屈服的邱毅，也會是打不死的邱毅。他保證，將在其他戰場，繼續痛打邪惡汙穢的勢力，也持續堅持人生的信念，用他信仰的方法去愛台灣。

邱毅在文末宣布自動退出不分區名單，並預祝國民黨選舉勝利。