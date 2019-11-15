新住民加入移民官行列 為移民署注入活力新血

今（15）日內政部部長徐國勇出席移民署移民班第七期學員結訓典禮，參加結訓典禮學員共計124人，從2千1百多名考生中脫穎而出，並通過基礎教育訓練及專業訓練合格，將分發到移民署各單位接受實務工作。

徐部長表示，政府大力推動新南向政策，積極辦理新住民及子女相關培力計畫，特別值得鼓勵當中結訓學員鄭珮怡及潘琳燕，他們曾參加移民署舉辦之「新職人啟航培育營」，透過營隊之職涯發展、經貿趨勢及企業參訪等課程，擴展了他們的國際視野與自我認同，且發現要與媽媽學習新住民母語，並開啟報考移民特考的想法，他們於107年分別考上移民特考印尼語組及越南語組，從事公職回饋政府對新住民的照顧。部長強調移民官一定要忠於國家，掌管國家出入境大門，對於來訪的外國訪客都要一視同仁，不可以貌取人。移民官同時具有偵查權，大家都是紀律部隊，要特別注意這一點。

另外，最讓徐部長感佩的是有兩位新住民媽媽也考上移民特考，並通過各項學科及體技(能)測驗，其中一位是越南媽媽嚴沛瀅，遠從越南嫁來臺灣，雖然只是家庭主婦，從85年開始，就讀補校完成各項學程，進而空中大學畢業。在移民署臺北市服務站擔任通譯工作時，再拼考試當移民官，終於皇天不負苦心人；另外一位印尼媽媽黃巧娟在新竹地方法院及移民署服務站擔任通譯，就在同仁不斷鼓勵下，終於考上移民特考印尼語組。

徐部長認為，新住民已是我國重要資產，政府推動的相關照顧政策，雖不能立竿見影，馬上看得到成效，就像前面所述的培力計畫，對新住民子女培育從小扎根，也逐步因應未來產業人力之需求，培養其實力，因此，政府對新住民建構前瞻性的生涯探索平臺，將新住民的優勢展現，讓新住民找到一條「新」的路，「新」的方向。（新聞轉載自新住民全球新聞網）