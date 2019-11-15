因應香港情勢　教育部即起受理學生返回台灣就讀

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）因反《逃犯條例》而起的香港示威活動延燒至今已逾五個月，本週香港警察大舉闖入香港多所知名大學，並對示威者施放千發催淚彈，校園內宛如戰場，教育部今（15）日表示，現已開始受理在港台生返國學習申請，包括申請下學期轉學等，盼協助讓學習不致中斷。

由於警方與校園示威者的衝突不斷，香港多所大學，包括香港中文大學、香港大學、香港浸會大學、香港理工大學，以及香港城市大學等已宣布學期結束、暫停上課，或是暫以線上課程取代。根據我國政府統計，目前有1,021名台灣學生在香港就讀，而截至昨（14）日止已有528名回到台灣。

教育部今日發布新聞稿表示，因應近期香港局勢嚴峻，教育部會同各大學提供各項學習銜接措施，歡迎在港台生返國申請，同學可直接洽詢教育部以獲得即時安排，俾使學習不中斷。

如學生擬申請轉學回台或返台升學，則需另提供報名表件由教育部核轉申請學校進行入學審查，俟錄取結果確定後，再由教育部核定分發。

若只是申請課程旁聽、隨班附讀、修讀學分等學習銜接需求，因不涉及學位取得，教育部收到同學申請，會立即轉請各大學安排；各大學如接獲同學直接向學校提出申請，學校也會積極協助並提供修課準備及生活輔導。

目前包括台灣大學、交通大學、清華大學、政治大學、成功大學、中山大學、東華大學、輔仁大學、文化大學等多所學校已表示願意接受學生返台繼續就讀，部分大學還提供以專案方式讓外籍學生來台就讀。

教育部指出，鑒於近日香港大學校園發生嚴重警民衝突，教育部業成立在港台生協處專案小組，提供在港台生遭遇緊急事故或有特殊需求之協助，以及返台之學生洽詢各項事宜。

另考量近期香港情勢嚴峻，教育部也請各校校長及同仁積極協助關懷照顧校內港生，提供生活及心理輔導，並請強化現有聯繫通報機制，倘有需政府協處之個案，請學校儘速聯繫通報教育部，以利提供適切協助。