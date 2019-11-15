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法國博物館精選古面具　台灣故宮亮點展品搶先看

故宮南院將展出法國博物館的精選館藏，包含四大洲最具代表性的面具

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/15 14:14
「法國凱布朗利面具精品展」於故宮南院展出（圖/故宮南院）

「法國凱布朗利面具精品展」於故宮南院展出（圖/故宮南院）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）國立故宮博物院南部院區與法國凱布朗利博物館合作，推出國際大展「法國凱布朗利面具精品展」帶來百件經典，橫跨非洲、亞洲、大洋洲及美洲，自即日起至明（2020）年3月1日故宮南院開幕。

故宮南院發布新聞稿指出，法國凱布朗利博物館由法國總統席哈克一手打造，博物館靠近艾菲爾鐵塔，是遊逛巴黎不能錯過的藝術殿堂，尤其，博物館以蒐集亞、非、美洲等地原始藝術文物聞名，充滿了生命力與創造力，是體現「博物館做為眺望世界樞紐」的最佳代表。


法國凱布朗利博物館(圖/故宮南院提供)

故宮南院說明，「法國凱布朗利面具精品展」精選100件來自非洲、亞洲、美洲及大洋洲的面具經典作品。這個展覽由法國凱布朗利博物館典藏處處長伊夫‧勒弗先生（Yves Le Fur）策劃，2008年首先在巴林登場，巡迴各國，現在首度來到臺灣。

故宮南院解釋，本次精選館藏四大洲最具代表性的面具，包括非洲奈及利亞伊博族的「奧博多恩伊象魂面具」，長長的鼻子象徵大象的靈魂，鼻子背後的人臉造型代表它也是重要人物的靈魂；亞洲印度查烏舞劇中的魔王羅波那，生氣時出現十個頭。

故宮南院提及，最有趣的是大洋洲巴布亞紐幾內亞島的薯蕷（註：山藥的一種）面具，當地人認為「薯蕷」象徵著男性的地位，所以用植物纖維編織面具，插上羽毛，並以貝殼、蝸牛殼及鮮豔的水果等裝飾，就和當地人畫的臉譜及裝飾的頭冠一樣，不過是給薯蕷戴的。

該展將展至明年3月1日，展出期間，故宮南院搭配一系列教育推廣活動，包括彩繪風箏DIY、面具創作親子工作坊、面具的變臉魔法—彩繪台灣民俗面具表演等，詳情請前往網站查詢。


亞洲印度查烏舞面具(圖/故宮南院)


美洲墨西哥老虎面具(圖/故宮南院)


大洋洲巴布亞紐幾內亞薯蘋面具(圖/故宮南院)


非洲剛果民主共和國契威比面具(圖/故宮南院)
法國
故宮
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