麒麟是古代中國神話中一種虛擬的動物，被奉為「神獸」。根據古籍《說文》的記載：「麒，仁獸也，麕身、牛尾、一角」；也就是說，「麒」是一種溫順馴良的動物，牠具有鹿的身子，牛的尾巴，還長著一支角。《說文》又說：「牡曰麒，牝曰麟；麒似麟而無角」；意思就是說，這種動物公的叫做「麒」，頭上沒有角；而母的叫做「麟」，體型與「麒」相似，但頭上有一支角。

由於傳說中的麒麟具有鹿的身子，因此「麒麟」兩字均以「鹿」字為偏旁。

既然麒麟只是一種虛擬的動物，因此有關牠的描述有許多不同的版本。例如另有一種說法是：「麒麟的首似龍、形如馬、狀比鹿、尾若牛尾，背部的毛有五彩紋，腹部的毛為黃色」等等。

儘管麒麟的外型有各種不同的說法，但是有一點是共通的－－牠只有在太平盛世、國泰民安、或有明君聖主在位時才會出現；也就是說，古人將麒麟的出現認為是一個國家的祥瑞之兆，因此被視為「祥獸」。

由於古人對麒麟的描述眾說紛紜，也搞不清楚牠究竟比較像鹿或比較像馬，因此有些人將「麒麟」寫成「騏驎」，也就是將原來的「鹿」字偏旁改成「馬」字偏旁。其實，改成「馬」字偏旁的「騏驎」充其量只能算是一種俗體，至少在《康熙字典》裡尚無這個詞彙。從這個角度來看，將原來「鹿」字偏旁的「麒麟」改成「馬」字偏旁的「騏驎」算是一種另類的「指鹿為馬」吧。【註】

值得一提的是，在台語(這裡所謂的台語是指目前在台灣通用的源於閩南語的一種語言)裡，「麒麟」一詞不但用來稱呼傳說中的神獸，而且也用來稱呼長頸鹿。根據現代的動物分類法，長頸鹿屬於「長頸鹿科」，與一般的「鹿科」動物有所區隔－－亦即，嚴格而言，長頸鹿並不是「鹿」。從這個角度來看，台語用「麒麟」(發音：kî-lîn)來稱呼「長頸鹿」，毋寧更顯出其合理性。

更何況，台語以「麒麟」來稱呼長頸鹿是有典故的。西元1415年(明永樂12年)鄭和第四次下西洋，曾經從非洲東部帶回兩隻長頸鹿(其中一隻在歸途中死亡)；東非當地的方言稱長頸鹿為「giri」，跟「麒麟」的漢語發音很接近。於是鄭和向永樂帝(明成祖朱隸)上奏說，他帶回來的正是傳說中的神獸「麒麟」，也就是只有在太平盛世才會出現的祥獸。鄭和藉此歌頌永樂帝是明君聖主，永樂帝當然是龍心大悅。

從此，不但台語稱長頸鹿為「麒麟」(kî-lîn)，日語也稱之為「麒麟」(きりん，讀音ki-rin)，甚至韓語也稱之為「麒麟」(기린)。

既然已經知道長頸鹿不是鹿，那麼中文何時從善如流，也將「長頸鹿」改稱為「麒麟」呢？

嗯……這是一個有趣的問題。

【註】成語「指鹿為馬」在日本語中衍生出「馬鹿」(ばか，讀音ba-ka)這個詞彙，意思是「笨蛋」－－如果一個人連馬和鹿都分不清，當然是笨蛋啦！通常這是罵人的話。如果進一步用「馬鹿野郎」(ばかやろう，意思是「混蛋」)來罵人，那就更難聽了！