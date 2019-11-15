帥翻！台灣法國打造聲響實驗室　新型態音樂會台北空總登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台法攜手打造音樂聲響研究統合中心！法國知名機構IRCAM與空總聯手探討聲響藝術未來可能性，並推出C-LAB聲響藝術節及音樂會，廣邀義大利弦樂四重奏、法國著名的視覺藝術團隊演出，展間也可見音樂人林強創作，將於22日至30日C-LAB以及台北市中山堂開放免費參觀。

空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）與法國「音樂與聲響研究統合中心」（IRCAM）合作在台灣成立聲響實驗室，以探索新聲響科技與文化藝術的結合發展，並將合作舉辦「C-LAB聲響藝術節：Diversonics」宣告落成啟用，多件台法聲音科技作品將於C-LAB以及台北市中山堂演出。

22日開幕當天的開幕音樂會，將由法國著名的視覺藝術團隊1024建築（1024 architecture）與義大利莫里切弦樂四重奏（Quartetto Maurice）演出IRCAM製作節目《OPUS》，將於C-LAB聯合餐廳前戶外廣場舉行。

23日將登場的「C-LAB聲響藝術節系列音樂會—科技x音樂」新型態音樂會，由 L’Instant Donné室內樂團帶來演出，並由IRCAM電出任腦音樂設計；另外，C-Lab與TCO學院國樂團帶來《梁祝小提琴協奏曲》，特別邀請曾參與《梁祝》在台灣首演的小提琴家蘇顯達共同演出，藉由新科技的導入，讓聲音與視覺呈現嶄新風貌。

C-LAB透露，音樂會現場觀眾屆時會戴上3D眼鏡，配合現場音樂演出，觀賞國立台南藝術大學團隊、香港藝術家海潮以及真快樂掌中劇團聯手打造的偶戲動畫，為傳統音樂注入高科技能量，帶來前所未見的新型態音樂會。

此外，藝術節期間，台灣聲響實驗室也將展出數件新聲音科技作品，包括C-LAB與國影中心共製節目《重訪台北之晨》，由音樂人林強、作曲家陳家輝與台灣聲響實驗室聲音工程團隊合作，分別為白景瑞導演1964年的無聲仿紀錄片《台北之晨》製作配樂及當代作曲。

另外，也將展出劇場導演陳彥斌新作《Oli邊境》，是第一齣台灣原住民VR歌舞劇，以太巴塱之歌爲主題，呈現環繞式歌舞情境，並利用聲音互動技術產生視覺變化。

展覽將於22日至30日空總臺灣當代文化實驗場展開，「C-LAB聲響藝術節—科技x音樂」音樂會將於中山堂中正廳登場，更多詳情請前往台灣聲響實驗室或C-Lab官網或查詢。