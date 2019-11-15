綠不分區名單出爐 陳其邁：兼顧多元與國會實務

民進黨中執會昨晚通過不分區名單，行政院副院長陳其邁今天表示，這份不分區名單兼顧多元、功能性與國會實務，在討論的過程中沒有派系考量。

民進黨中執會昨天晚上通過不分區名單，第1名是現任不分區立委吳玉琴，前行政院長游錫堃列安全名單第7名；原本要參選屏東縣第2選區立委的莊瑞雄轉列不分區第10名。

陳其邁今天上午出席公開活動，接受媒體採訪時指出，由於昨天要敲定不分區名單，有一些不同的意見需要整合。最後端出的這份不分區名單是綜合考量實務性、功能性、專業性與代表性等各面向後的決定。

不過昨天這份名單提出之後，確實引起一些討論，陳其邁表示，政黨在處理相關事務時，會對不分區及地方選舉情形做綜合考量，他尊重中央黨部的職權。

昨天傳出總統蔡英文有出面協調各派系，媒體接著詢問，昨天的討論是否融洽。陳其邁表示由於昨天有公務在身，因此中途離席，對於詳細的討論內容並不清楚，不過他強調，這份不分區名單兼顧多元、功能性與國會實務，並沒有派系考量。