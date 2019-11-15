阻止中國武統台灣 USCC建議美國防部研擬計畫

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）年度報告指出，台灣對「一國兩制」的擔憂因香港抗議而擴大，報告也建議國防部進行研究，遏止北京企圖以武力統一台灣的計畫。

在香港部分，委員會建議若中國派出解放軍或武警鎮壓香港示威活動，國會應中止依據1992年訂立的「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act）給予香港的特殊經濟待遇。

USCC在美東時間14日公布遞交國會的2019年年度報告。主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）表示，香港局勢加劇台灣對北京意圖的擔憂。

中央社引述白嘉玲說，早在6月香港示威活動開始前，北京就對台灣施加巨大的外交與經濟壓力，台灣面臨不斷升高的中國軍事威脅。

報告指出，台灣對北京的「一國兩制」統一模式，因為香港的大規模示威運動而加深擔憂，也看到這一模式所承諾的自治，逐漸受到侵蝕。

報告在提及台灣時，建議國會指示美國國務卿提交報告，說明美國針對北京企圖孤立台灣民主領袖所採取的因應計畫或行動，加強支持台灣參與國際社會，並依據台灣旅行法擴大美台官員交流。

報告也提到美國應制定戰略，對與台灣維持外交關係的國家擴大發展與安全援助，詳列擴大步驟，拓展台灣與其他民主國家的多邊合作。

報告同時建議國會指示美國國家情報總監辦公室，針對台海局勢，從台灣、中國、日本與韓國高科技產品供應影響進行研究。

委員會也建議國會指示美國國防部進行機密研究，重點在針對中國解放軍2035年現代化目標，對美國履行台灣關係法的承諾，以及對美國維持抵抗任何訴諸武力危及台灣安全能力的影響。

委員會指出，這項研究應向國會各相關委員會簡報，並針對中國企圖在15年內武統台灣的計畫，提出遏止的準則。

委員會另外建議國會透過立法加強台美安全合作，擴大美台軍事人員直接交流與人員培訓計畫，且不限人道救援與災難救助。同時也指示美國行政部門允許現役軍方人員互訪期間得以穿著制服。