〈時評〉真富家女VS.假庶民

2020的總統大選，雖然有蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜等三組人馬參與角逐，一般判斷，主要還是呈現蔡、韓對決的態勢。也就是說，台灣人的一票，是在向中國代理人說是或說不？是要站在美國那邊或中國那邊？是要人權、自由、民主，或是要專制、奴役、共產？

有關候選人的一切，舉凡國家願景、政治立場、學經歷、一言一行，都有選民用放大鏡在看，當然都必須接受無情的檢驗。倒是，因為韓國瑜在2018的高雄市長之役，以「庶民」旗幟輕易打贏選戰，而「庶民」與蔡英文的「富家女」形象又形成巨大的反差，2020的總統寶座，會不會成為另類的富家女VS.庶民之爭，當然免不了引發選民的高度興趣與關注！

人，生而來自無從選擇的不同家世背景；有人咬著金湯匙出生，有人生在小康之家，有人來自單親或破碎家庭。所謂人人生而平等，當然不是指先天出生家世背景的別無二致，而是指每個人對後天生命、自由、追求幸福、接受義務教育、選舉與被選舉等等權利而言，此點殆無疑問。

蔡英文生為富家女，又從父親手中得到價值不菲的家產，現在是身家數億的單身貴族，這都是如假包換的事實！出生富裕不是原罪，再由張忠謀、魏應充兩位富豪，因為累積財富的過程與手段天差地遠，社會的評價與認同也就有讚賞和鄙視的天壤之別，可見有錢也絕非罪惡。韓國瑜指控蔡英文在33歲時買內湖重劃區15塊土地一事，如果通過有沒有逃漏稅或特權的嚴格檢驗，一切自然不成為問題，怨只能怨人家怎那麼有錢？

諷刺又弔詭的是，以庶民及庶民代言人自居、打著庶民旗幟起家的韓國瑜，從一波接一波的揭露、剝開一層又一層的包裝後，庶民其外、「錢」「權」其內，在在跟真正的庶民有十萬八千里差距的真相就赤裸裸展現了！韓國瑜夫妻創辦的維多利亞雙語中小學，是不是貴族化不是問題，能以每坪每個月租金8元向台糖租得18006坪校地，有沒有特權、是否人人得而比照辦理才是問題！李佳芬雲林古坑買農舍不是問題，農舍增蓋豪華違建卻又能安然無事，才是問題！韓國瑜失業期間出手買南港7200萬豪宅，「權」不是問題，「錢」才是問題，有沒有施壓地主台肥借款20%，才是問題！

看來，蔡英文、韓國瑜的2020選戰，不是富家女VS.庶民、而是真富家女VS.假庶民之爭！

（作者為新竹教育大學退休副教授）