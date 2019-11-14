新北社區成果調皮開展 婚紗走秀到殺豬刀應有盡有

「新北，開箱，預備起！」即將於11月17日(日)10:00-17:00在「空軍三重一村」園區盛大開箱，帶來新北市2019年豐富精彩的社區營造成果展。

今年成果展以活潑有趣的「開箱」作為主題，分為「人生 故事、在地記憶、技藝傳承、共創生活」四大主軸，並以「預備起入口意象、開箱遊戲區、家家戶戶開箱區、秘密開箱基地、舞台區、攤開開草皮區」六大分區帶來豐富的工作坊、表演、說故事等活動，讓各社區將一年來的計畫執行成果，透過物品的展示呈現各種社區行動方案故事。

本次有新店的山芽工作室、猴硐的礦業退休人員交流協會、泰山的大科社區、瑞芳的台灣類博物館發展協會、三芝的解析度設計…等35組社區夥伴共同參與。其中坪林創生隊，將五年一次茶鄉迎媽祖儀式中全套殺豬與祭祀的器物帶至現場，搭配團隊拍攝影像紀錄，將祭典的震撼再次重現。另外來自芭比故鄉-泰山的團隊則將來夢幻的婚紗走秀，當年看著媽媽在加工廠縫製娃服的女孩，如今繼承衣缽就讀服裝設計系，這次將穿上她自己設計的禮服，與媽媽設計的同款娃娃禮服一起走秀，見證世代傳承的感動。

除了現場演出外，當天也安排「說故事小聚」與「親子DIY手作」，讓民眾可以超近距離，感受社區「自造生活」的魅力。有「採集社區植物顏色，自己的蠟筆自己做」、「竹編童玩DIY」等手作課程，老少咸宜，不能錯過！2019年底備受注目的新北市社造成果展，詳情請洽活動網頁。