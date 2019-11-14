富邦VIX ETF 溢價幅度超過30%

由富邦投信發行的富邦VIX ETF(股票代號：00677U)近期在台股盤中溢價幅度超過30%，代表次級市場價格，大幅高於該ETF的真實價值，富邦VIX ETF經理人楊邦珩提醒，有買進計劃的投資人，除了需留意淨值持續因為VIX期貨正價差所隱含的下檔風險外，因應目前市價溢價幅度偏高的情形，也請投資人除了需留意大幅買貴的風險外，對於目前持有富邦VIX的投資人，也需留意後續標的指數上漲時，市價漲幅小於標的指數漲幅，甚至市價出現不漲反跌發生的風險。

台灣ETF市場蓬勃發展，市場投資人參與度愈來愈高，其中一個重要原因是ETF為交易所掛牌基金，投資人可透過一般熟悉的股票交易方式直接買賣基金。ETF在交易所買賣的價格稱為市價，而ETF真正的價格為淨值，當市價高於淨值，稱之為溢價。

自2016年底富邦VIX掛牌以來，富邦投信即不斷教育投資人，因VIX指數無法複製交易的特性，全球波動率相關ETF，皆是追蹤以VIX期貨為指數成份的VIX期貨指數，舉例來說，富邦VIX追蹤的是標普500波動率短期期貨ER指數，而VIX期貨因多數時間存在大幅度正價差(正價差代表期貨價格高於VIX現貨價格)，因此，持有VIX期貨多頭部位的VIX期貨ETF，將因正價差收斂，導致淨值長期呈現明顯下跌趨勢，因此僅適合在預期波動大幅上升時期，做為短線的避險交易工具，極度不適合長期持有或逢低攤平的操作策略。

觀察富邦VIX折溢價幅度的變化，可發現當淨值跌破5元時，溢價幅度常出現擴大的現象。楊邦珩指出，市價主要由次級市場投資人買賣力道決定，溢價在淨值跌破5元易出現擴大的現象，代表買方力道高於賣方。從富邦VIX掛牌以來的技術線圖來看，或有跌破5元是中期低點的慣性，然因ETF掛牌以來僅不到3年時間，若透過技術分析做為買賣依據，需參考更長時間的資料才是客觀。

楊邦珩進一步指出，因VIX期貨正價差侵蝕指數報酬的特性，追蹤的標的指數長期必為下降趨勢，5元將不是富邦VIX長期的相對低點，掛牌以來走勢有5元是中期低點的慣性，純為近一年多來市場狀況造成的巧合。今年富邦投信於全台舉辦超過10場VIX ETF投資講座，即不斷提醒投資人，並不適合以ETF掛牌以來技術線圖做為買賣點的判斷，還是應以美國市場貨幣政策、美中貿易戰的發展以及經濟基本面等因素為主，並持續提醒，波動率期貨ETF只有在預期VIX指數在短線有顯著上漲的可能，以及VIX期貨正價差幅度縮小時，才是較適合的買進時點。

展望後市，楊邦珩表示，美國公布的第三季GDP雖由2.0%放緩至1.9%，但仍高於市場預期的1.6%，在消費的支撐下，放緩程度溫和，FED主席鮑威爾也指出，經濟前景風險已有改善；在貨幣政策方面，FED在最近一次利率決策會議再度降息1碼後，雖然暗示市場將停止中期的降息調整，但也表示在看到通膨顯著上升前，並不急於重啟升息。

在美中貿易戰方面，VIX指數在今年5、8月都曾因貿易戰發展出現波動，但值得關注的是，兩次的高點都遠低於去年12月創造的高點。整體而言，美國經濟成長雖放緩，但仍表現出相當的韌性；楊邦珩提醒，美中貿易對市場避險情緒的衝擊程度隨時間拉長逐漸鈍化，加上目前VIX期貨非商業性投資人維持高空單水位，在沒有新的利空因子出現前，不建議對上檔空間有過高的期待。