新北職場英語營也挑日子 納采日辦獨家「婚慶」雙語體驗

新北市教育局特挑宜納采日，今（14）日於致理科技大學辦理「商管群」、「外語群」及「家政群」職場英語體驗營。英語學習結合婚慶產業，從婚紗造型，到淡水莊園實地婚紗攝影，結合科技院校及產業資源，讓學生學習職場與生活應用的專業英文及對話能力。

今日體驗營以幸福產業「婚慶」為主題，從「婚紗時尚英文」及「嘻哈音樂英文」課程中，提供學生婚紗造型用語和時尚穿搭之英語詞彙的學習，幫助學生了解基本婚紗和時尚產業知識結構。為讓學生瞭解並體驗婚紗拍攝的方法和技巧、選景訣竅，更將體驗場域移至新北市洲子灣佔地超過1萬多坪的淡水莊園婚紗攝影基地，讓在場學生能夠身歷其境、真實學習。音樂也是婚慶產業中非常重要的組成元素，課程中學生除了學習嘻哈音樂相關英語詞彙，還能進行嘻哈音樂的創作體驗。

穀保家商黃筱穎同學說道：「我就讀時尚造型科，很早就立志要當婚禮顧問，目前已取得美髮丙級、美容丙級雙證照，從瞭解彩妝及造型開始，未來將繼續學習與精進，期許自己早日實現夢想」。新北高工廖柏璇同學也說：「Fashion is a kind of aesthetic view.時尚就是一種審美觀，雖然外語群沒有專業技能，但參加婚慶職場體驗，讓我瞭解幸福產業，有更寬廣職涯藍圖」。淡水商工郭宇倫同學提到：「要成為成功國際婚禮主持人，多語能力是很重要的，除了替新人營造出想要的婚禮氛圍，對整個婚禮企劃及流程都要隨時掌握！」。

教育局表示，職場英語體驗營帶領學生體驗不同產業，讓他們提前嘗試，並找到自己未來適合的方向，進一步思考自己未來的職涯發展。這次營隊結合產業專家及第一婚禮D-S Wedding淡水莊園婚紗攝影基地拍攝實景，從瞭解幸福產業市場、婚禮顧問所需職能至婚禮籌辦系列完整課程中，培育專業婚禮顧問人才，並提升未來的職場就業力。

新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫，在國際技職面向，以「專業英文、職場英語、跨國連結」為核心，積極推動新北技職雙語教育政策，並透過「課程教學、環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五項策略，培養接軌國際的技職人才。