臺灣企銀 成功籌組義力營造公司聯貸案

臺灣企銀統籌主辦義力營造股份有限公司總金額28億元聯貸案，已順利完成募集，並在11月14日由臺灣企銀董事長黃博怡代表銀行團與義力公司簽訂聯合授信合約。

該聯貸案資金用途係義力公司為支應辦理「彰化濱海工業區鹿港西三區委託開發、租售及管理計畫」所需相關資金及開發履約保證金保證函所需，募集5年6個月期總金額28億元聯貸案，由臺灣企銀擔任聯貸統籌主辦銀行，台中商業銀行、全國農業金庫、彰化商業銀行、臺灣銀行、合作金庫商業銀行等共同參與，由於各金融機構熱烈參貸，致該聯貸案超額認貸，顯見各金融機構相當肯定義力營造公司並看好其未來經營的潛力。

義力公司成立於83年12月，為甲級營造廠商，其承建公路總局二區處台21線78K+647龍神橋改建工程獲第十一屆(106年)公共工程金安獎優等，承建后里花博天空步道及花馬道新建工程榮獲第18屆(107年)公共工程金質獎佳作，承建工程台17甲線鹽水溪橋改建工程榮獲第十二屆(107年)公共工程金安獎與金質獎…等，且於108年度，以台17線本淵橋改建工程、台17線五王大橋改善工程等，榮獲五項公共工程金安獎。公司以承攬公共建設為主，參與民間工程為輔，範圍包括傳統建築、水利、防洪、水土保持、景觀設施、廢棄物清除等多項工程，施工品質深受政府部門及業界肯定。

臺灣企銀為國內唯一的中小企業專業銀行，長期專注中小企業融資業務，協助輔導中小企業根留臺灣、落地實現，因此在第9屆「台灣傑出金融業務菁業獎」中榮獲「最佳企業金融獎」及「最佳中小企業金融獎」特優獎，未來仍將持續落實政府政策，推動都更金融、綠能金融、銀髮金融及文創金融，提供客戶更加優質的創新金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。