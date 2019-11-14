台北喜來登【2020・愛念愛戀】婚宴專案 嶄新亮相的幸福婚禮

2020愛你愛妳，妳是我今生的守候，你是我今世的依賴，執子之手一同邁向幸福。台北喜來登大飯店以傳承三十餘年溫婉細膩的服務精神，寬敞氣派的全新宴會空間與夙負盛名的專業婚禮執行團隊，成為星級飯店指標性婚禮首選。2020年度推出【2020・愛念愛戀】多款婚宴專案，中式桌席每桌16,800+10%元起(10位/桌) ，從婚前企劃諮詢、星級名廚菜單訂製、高規格場地影音設備、浪漫的花藝設計到貼身婚宴管家服務，提供新人安心從容地以最佳狀態，盡情享受婚禮每一個感動時分，在親友的祝福中見證最美的愛情。凡婚宴保證桌數達10桌以上，即招待新人當日入住豪華客房乙晚及翌日雙人自助早餐，讓新人於婚禮後悠哉享受兩人甜蜜時光，2019年12月1日(六)至2020年6月30日(二)期間凡下訂2020婚宴專案，可再享館內義式料理「比薩屋」包場低消9折優惠或頂級牛排「安東廳」3,000元用餐折抵，不論是浪漫求婚或是閨蜜派對，都為您悉心打造最難忘的幸福時刻，為終身大事獻上最誠摯盛情的祝福。台北喜來登大飯店【2020・愛念愛戀】婚宴專案，詳情及預訂請洽宴會業務部02 2321 5858 轉8116、8117 或至官網。

甜沁依戀，緣定禧宴

緊鄰「捷運善導寺站」擁有絕佳地理位置，廣達760坪、挑高4.8米的氣派空間是飯店少數可容納百桌、千人的宴席場地，以蘊意高貴脫俗的「蓮花」圖騰英國頂級地毯，將饒富意象的東方元素注入每一隅，營造出優雅不凡的完美體驗。台北喜來登以超越期待的品牌精神立足頂級飯店指標，見證無數動人婚禮的資深實力，在隱藏著愛你愛妳訊號的2020年，推出四款婚宴專案包含：【甜沁】平日婚宴專案，結婚不需再搶週末場地，每桌16,800+10%元；【依戀】相愛的人在一起，天天都是情人節，選定專案限定日期，每桌18,800+10%元；【緣定】依照新人需求提供不同規模之經典婚宴場地，每桌21,900+10%元；【禧宴】適用於高端大氣的挑高場地，也提供餐前雞尾酒及開胃小點給賓客於開宴前自在寒暄享用，每桌23,900+10%元。體恤新人張羅婚事的辛勞，更貼心準備文定儀式服務，選定任一婚宴專案即可以優惠價加購，專案包含高矮腳椅、湯圓、甜茶、儀式引導協助等各項所需；除此之外，飯店更提供擁有拿坡里認證、洋溢溫暖義大利氛圍的「比薩屋」以及奢華浪漫的經典牛排館「安東廳」作為婚禮前後單身派對或After Party的絕佳場地選擇，凡於2019年12月1日(六)至2020年6月30日(二)間下定任一婚宴專案，即可於三個月內享以上餐廳之用餐優惠，替新人打造出風格獨具的難忘體驗。

精緻的婚禮欲臻至完美，需透過無數細節的推砌，為體諒新人打理婚事的繁文縟節，特別獻上多項禮遇。婚宴當日安排新人專屬管家，照料提點婚禮流程；另外，凡達保證桌數10桌以上，新人可於婚宴當晚入住台北喜來登大飯店豪華客房乙晚(定價13,000+15.5%元)及翌日十二廚自助式早餐兩客之禮遇，讓走向幸福紅毯的新人，享有最輕鬆自在的舒眠，以最完美的狀態迎接人生下一個階段。除新人享有住房禮遇外，家屬親友入住可享55折優惠，省去舟車勞頓，安心盡興地參與喜宴、送上滿滿祝福。

台北喜來登大飯店【2020・愛念愛戀】婚宴專案