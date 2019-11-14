香港周末實施宵禁？中國官媒急撤推文

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）香港緊張局勢再度升溫，港媒指出，特首林鄭月娥昨（13日）晚召開緊急會議，研擬因應對策，而中共喉舌環球時報今（14）日更一度透過推特發布消息，指港府將於周末實施宵禁，但半小時後即刪除，傳言滿天飛，香港人心惶惶。

香港01報導，林鄭月娥在昨晚的緊急會議中，討論了讓警方提升武力、實施宵禁等方案的可行性。宵禁令無須動用緊急法，可直接依據《公安條例》第 31 條，下令民眾必須在特定時間留在室內，違者可處監禁兩年。

據報導，香港至今遲遲不願祭出此殺手鐧，乃是怕因此嚇跑投資人。港府憂心資本出逃，也正研擬各項方案，鎖定私人銀行基金等，盼能留住資金。

此外，中國官媒環球時報，今日下午一度在推特爆料，指港府恐於周末實施宵禁，但不多時便將貼文移除，啟人疑竇。針對此一傳言，美聯社引述港警發言人謝振中說法，他否認相關報導，稱目前並未接到相關指令，只有特首能行使宵禁令，警方不便置評。

向來直言不諱的謝振中，也痛批港大學生，將校園變成「武器工廠、犯罪溫床」，無異於恐怖活動。他警告，在校園中儲放汽油彈，危險性不言可喻，一旦引燃，後果不堪設想。謝表示，本周從香港中文大學掀起的暴力行徑，已如「癌細胞」擴散至香港大學與香港浸會大學。「該醒醒了，社會無法容忍這種不明智的暴力行徑」，謝說道。