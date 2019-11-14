亞洲手創展擴大規模　台北泰國簽訂合作協議

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）POP UP ASIA亞洲手創展規模擴增，帶來來自13國家300多間手作品牌，並舉辦工作坊及講座等多元活動，等大家來挖寶及互相交流學習，自即日起至17日松山文創園區登場。



Pop Up Asia已於今日展開（圖/Lyla Liu）

第四屆 POP UP ASIA亞洲手創展規模全面擴大，串聯亞洲13國25座城市，分為材料體驗館、亞洲主題館、生活設計館、原創風格館等四大場館，涵蓋亞洲超過300個優質手創品牌，以及近百場的手作體驗工作坊，提供手作創業者交流與彼此學習的機會。

亞洲手創展已於今（14）日開展，希嘉文化總經理顏瑋志與泰國The Mall Group副董事總經理Onthira Bharksuwana簽定訂合作協議，將攜手打造面向全球市場的亞洲生活產業孵化器，共同合作將亞洲的原創品牌帶往全球市場，正式宣告邁出ASIA 1000五年計畫的第一步。

此外，今年亞洲手創展以「微量產」（Micro Production）為大會主題，從材質、製程與產出等不同面向，探索創新量產的可能，跨界合作提供更多元的材料、製造資源，協助小型手作品牌突破限制，做到有意義的規模化，延續品牌生命力，打造專屬亞洲手創業者的生態系統。



香港主題區（圖/Lyla Liu）

值得一提的是，特別開創香港主題區，展現濃厚城市意象，並強化展會文化交流的氛圍位於三號倉庫，展區設計可看到香港傳統街市的紅A燈罩，演繹出深刻的在地印象；展區中結合香港老舖與手作職人體驗坊，令觀展者能深度體現道地的香港風味，並與香港手創者進行深度交流。

首次參加該展的80年老店陳彫刻處，創始於日治時期，是台中第一老字號木雕店。現在除保有傳統雕刻工法外，更加入新的思維與現代設計，推出更年輕化、生活化的木雕用品與擺飾。

五號倉庫的原創風格館，涵蓋超過25座城市的手創品牌，分別來自東京、兵庫、首爾、曼谷等，帶來代表各城市風貌的獨特商品與體驗，也是對於該展核心精神「#讓喜歡的事成為生活」的實踐。



泰國品牌Earth Republic（圖/Lyla Liu）



台灣品牌楓牛革（圖/Lyla Liu）



此次展會於四大館場入口處皆設有陳列櫥窗， 呈現各場館獨有的手作創意氛圍，成為逛展時不能錯過的特色打卡點（圖/Lyla Liu）



國際論壇演講吸引人潮（圖/Lyla Liu）