半世紀來最大水患 義大利水都威尼斯的美麗與哀愁

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）以運河、貢多拉船聞名的義大利威尼斯，正遭逢半世紀以來最嚴重水患，水深及膝，人與建築物皆難倖免，這「水都」美譽，儼然成了一大詛咒。

美聯社報導，威尼斯12日水位一度達1.87公尺，創有史以來第二高，僅比1966年洪災帶來的水位低7公分。滿城遊客涉水而行，不只遊興大減，古蹟等建物也難逃災厄，包括聖馬可大教堂（St. Mark’s Basilica）、佩薩羅宮（Ca’ Pesaro）現代藝術館、鳳凰劇院（La Fenice theater）等知名景點，都傳出淹水、電線短路引發火災等災情。

據報導，市區淹水嚴重，店家原本用以擋水的木板，都難起作用。在聖馬可廣場，遊客搬運行李不費吹灰之力，全靠水就能浮載。甚至有民眾目擊一名男子，在大潮時，赤裸著上身在廣場「游泳」。

來自南方的季風加上滿潮，是這次水患的主因。氣候變遷導致的海平面上升、威尼斯持續下沉，加上運河系統，更使這座水都極易遭受氣候衝擊。

為此，威尼斯市長Luigi Brugnaro疾呼政府儘速推動「摩西」（Moses）離岸圍籬防洪工程。然而此計畫飽受環保人士抨擊，認為將危害脆弱的潟湖生態體系，再加上預算嚴重超支及貪汙醜聞，使該計畫至今難產。