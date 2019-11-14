秋冬交替孩童為何咳不停?　醫：咳嗽逾2週 當心是慢性疾病引起

（生理防禦機制台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）近來天氣漸涼，因感冒、咳嗽而就診的孩童也增加了，台北市立聯合醫院和平婦幼院區陳品君藥師提醒，咳嗽是正常的生理防禦機制，分為急性和慢性，但若小朋友咳嗽超過兩週，就要趕快就醫了。

急性咳嗽：美國胸腔科醫學會定義，一般14歲以下孩童，不超過4週為急性咳嗽，但也有些學者認為以2週為限，因為大多數普通感冒（病毒性上呼吸道感染），是一種輕微且會慢慢康復的疾病，在嬰幼兒中，感冒症狀通常在第2至3天達到高峰，10至14天內逐漸改善，而年齡較大的兒童和青少年，症狀會在5到7天內消退。

慢性咳嗽：兒童持續乾咳或慢性咳嗽常見的有：氣喘（或稱哮喘）、鼻竇炎或過敏性鼻炎，少見的如：胃食道逆流或吸入異物所造成，若咳嗽超過2-3週，一定要就醫。

許多家長不願意小孩一有小病就用藥，擔心身體會對藥物產生依賴性，影響日後抵抗力，因此多會選擇非藥物治療，來緩解短期症狀，包含：補充溫熱飲品、口含止咳喉片或蒸氣治療等。

醫師提醒，孩童咳嗽導致喉嚨紅腫疼痛時，喝溫水或雞湯可舒緩不適，若已超過1歲，可將2.5至5毫升的蜂蜜泡溫水中喝下，緩解夜間咳嗽。（1歲以下幼兒不能食用蜂蜜，也不要喝太多白開水）。另外，為免有吞入異物的風險，不含藥物的止咳喉片也只適用於6歲以上的孩童。

而蒸汽機的濕潤空氣可鬆散鼻腔分泌物，配合化痰藥物效果更佳，但不建議用自行加熱的蒸氣，以免呼吸道灼傷。

若幼兒因咳嗽或感冒需使用藥物，建議6歲以下的嬰幼兒，家長應避免自行給予使用非處方藥物（OTC藥物），應就醫治療；6-12歲兒童，亦需謹慎使用，建議可詢問社區藥局藥師，以選擇合適之藥品，並瞭解正確的使用劑量，如果使用後症狀沒有改善，仍應就醫治療。

常見咳嗽藥物分為：

含有右美沙芬（Dextromethorphan）的止咳藥水，因為右美沙芬雖副作用極罕見，但可能會造成嗜睡和頭暈，兒科安全性較不足夠，若沒有醫師指示下，不要自行給3歲以下嬰幼兒服用。

可待因是有效的止痛、止咳成分，常添加在成人止咳藥水，但有嗜睡、鎮靜、呼吸抑制的副作用，在兒科使用上須謹慎。美國食品藥物管理局（FDA）曾多次發布相關藥物警訊，衛生福利部食品藥物管理署也在2017年8月公告，針對未滿12歲兒童，常添加在成人止咳藥水，非處方藥則是完全不能使用。