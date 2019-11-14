台灣研究：肺癌不是吸菸者專利　長期待在這些環境者要當心

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）根據台灣研究資料顯示，國內肺癌患者中，不吸菸者比例逾5成，其中女性罹患肺腺癌者，更有90%沒有吸菸行為。醫師表示，除了吸菸、肺癌家族病史之外，環境因子是現代人生活中下一個肺癌的無聲殺手，最重要的還是早期發現、早期治療，對於肺癌患者的治癒有很顯著的成效。

65歲的陳小姐，與丈夫一起經營自助餐將近20年，長期待在大火油煙的高熱環境，兩年前丈夫發現肺癌才一年多就急速過世，她突然意識到長期的呼吸不順，似乎不太對勁，偶然得知「愛妳不肺力」補助，做了肺部低劑量斷層掃描篩檢 (LDCT)，發現0.3公分的腫瘤，醫師說，因陳小姐屬於高危險的工作環境，所以未來還要定期追蹤，早期檢查。

健康科學文教基金會董事暨台灣癌症基金會副董事長彭汪嘉康院士說，肺癌是全球罹患人數最多的癌症，2018年全球新增逾2百萬肺癌患者，在台灣發生率不僅超過北美地區，死亡率也高居國內癌症十大死因之冠。如何減少肺癌的發生與死亡，彭汪院士說，除了遠離高危險因子之外，最重要的還是在早期篩檢。

彭汪院士指出，台灣研究發現，肺癌患者不吸菸者多於吸菸者佔53%，我國女性罹患肺腺癌者，有90%沒有吸菸行為，男性亦有40%沒吸菸，足證明肺癌除卻吸菸的行為之外，不吸菸的族群依舊不能免除肺癌的襲擊，例如：二手菸、廚房油煙、交通廢氣、致癌工作環境（重金屬、輻射、石綿接觸等）。

台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院內科教授賴基銘醫師強調，早期發現、早期治療，對於肺癌患者的治癒有很顯著的成效。肺癌在一公分內以手術切除，其治癒率為95%，尤其針對肺癌高危險族群。而低劑量斷層掃描篩檢(LDCT)可偵測到小於0.3公分的肺部病灶，是臨床證實最有效之早期肺癌檢測工具。

台灣癌症基金會自2014年起，和公益夥伴-屈臣氏推廣「愛妳不肺力」-肺癌防治專案，在今年11月國際肺癌防治月，以全民打擊癌勢力-肺癌的概念，推出「愛肺小學堂」月月抽，透過每月送出IBLE個人清淨機的大獎，鼓勵全台民眾建立自主篩檢和肺癌預防的知識。

有鑑於女性肺癌人口的上升，特別為了女性健康，推出清寒/高危險婦女肺癌篩檢補助，鼓勵有經濟困難之40歲以上高危險族群女性申請「肺部低劑量斷層掃描篩檢」(LDCT)補助，積極照顧自己的肺部健康。