台灣新北市歡樂耶誕城明登場 必看亮點總整理

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）每年帶給民眾不同驚喜的「2019新北歡樂耶誕城」將於明（15）日在新北市政府前登場，今年除了耶誕主燈及雷射燈光秀之外，板橋車站前的「新北魔法森林」燈區在測燈時已悄悄引發社群媒體討論。

新北市政府今年首度結合板橋車站大樓及新北市府大樓，以「台灣雙塔」，加上廣場大耶誕樹，運用12組雷射、45台投影機，打造全球第一個「雙塔一樹」雷射光雕秀，主燈投影面積也刷新至歷年第一大。

投影團隊在動畫內容設計上費盡巧思，將3D光雕投影與雷射光束特性發揮得淋漓盡致，細緻動畫精準勾勒出市府大樓輪廓，創造出立體又具臨場感的效果，緊扣著動畫內容為主燈秀鋪墊出一層層的層次，建構出360度多層次立體雷射光雕秀。

主辦單位邀請由獲得義大利設計大獎的藝術總監劉治良及其團隊，以充滿細節的耶誕裝飾與機械巧思，營造出充滿臨場感的視聽饗宴，將板橋車站站前廣場幻化為「新北魔法森林」燈區，打造出超過6公尺高的仿真森林藝術裝置「森林沐浴」，是今年新北歡樂耶誕城另一吸睛亮點。

2019新北歡樂耶誕城桑塔熊的魔法小鎮 (市民廣場)「耶誕主燈秀」將於11月15日(五)開城點燈後至2020年元旦止，每日下午5點半至晚上10點的整點及半點鐘準時展演。

新北市政府表示，新北耶誕歡樂城每年吸引大量人潮擁入，因此為了維持停車場進出場秩序，避免久候，位於板橋火車站旁的特專三機車停車場將自11月15日起至12月31日止，調整進出場繳費方式，暫停使用悠遊卡，假日並改以入口處人工收費，請機車族注意。