海地企業代表訪台灣義美工廠　用美食做外交　

（台灣英文新聞／鄧佩儒 桃園報導）加勒比海友邦海地駐台大使庫珀今（14）日率商業參訪團至義美食品位於桃園南崁的食品觀光工廠，一行五人了解台灣食品加工產業概況之餘，也與義美代表針對巧克力等農產品進行交流。

庫珀（Rechel Coupaud）及訪團抵達工廠後先是參觀歷史文物館，由館方解說義美食品公司的歷史，隨後經過今日前來義美工廠學習DIY製作蘋果派的幼稚園小朋友，訪團看見小朋友們個個排隊洗手並全神貫注捏麵糰的可愛模樣，忍不住上前打招呼，小朋友也給予熱情回應。

訪團與幼稚園小朋友相見歡（台灣英文新聞）

隨後庫珀前往西點麵包廠，參觀義美自1983年開始就為國內各大食品業者製作的滿福堡麵包，並造訪食品安全研究室，包括戴奧辛跟多氯聯苯及輻射檢驗研究室等，暸解義美如何嚴格控管原物料及食物，為消費者的健康安全把關。

一行人之後前往蛋糕烘焙坊，一邊品嚐烘焙師手工製作的起司蛋糕，一邊享用現煮咖啡。參訪進入尾聲，海地訪團拿出加勒比海當地釀製的萊姆酒，包括咖啡酒與柳橙酒等可當做基底酒也能入菜的酒精，以及「老媽媽」家傳釀製的奶油酒；此外還有數款不同可可濃度的無農藥巧克力，訪團一行人與義美代表針對可可的種植、運送、加工，甚至是巧克力的銷售通路等深入討論，彼此獲益良多。

來自海地的各種萊姆酒（台灣英文新聞）

除了庫珀外，此次海地訪團尚包括Berling S.A.釀酒廠副董事長Herbert Barbancourt Linge、Askanya Chocolates巧克力工坊創辦人Corinne Joachim-Sanon，以及Belzeb天然美妝品牌創辦人Marie Roberte Laurent等。

（台灣英文新聞）